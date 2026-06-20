योग मानवता और दुनिया के लिए भारत का अनमोल तोहफा : रूसी राजनयिक

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। दुनियाभर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर दुनिया के अलग-अलग देशों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले कई भारतीय मिशनों में योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत में रूस के राजदूत की पत्नी डायना अलीपोवा और रूसी दूतावास की काउंसलर (कल्चर) यूलिया आर्यवा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत की।

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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत में रूसी दूतावास की काउंसलर (कल्चर) यूलिया आर्यवा ने कहा, "मुझे यकीन है कि योग एक अनमोल तोहफा है। भारत की ओर से मानवता और दुनिया के लिए एक तोहफा। जहां तक मेरी बात है, मुझे योग करना बहुत पसंद है, खासकर 'योग लाइफ स्टूडियो' के साथ और आज के सेशन को होस्ट करना और अपने भारतीय दोस्तों और डिप्लोमैटिक कॉर्प्स के उन दोस्तों के साथ दूतावास में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना, जो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, हमारे लिए सचमुच सम्मान और खुशी की बात है।"

वहीं, भारत में रूस के राजदूत की पत्नी डायना अलीपोवा ने कहा, "हम 'लाइफ योग स्टूडियो' के बहुत आभारी हैं कि वे आज यहां आए और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के जश्न से ठीक पहले सुबह-सुबह यह शानदार योग सत्र आयोजित किया। असल में, मॉस्को समेत रूस के दूसरे शहरों में भी यह एक बहुत लोकप्रिय त्योहार है।"

इसके अलावा, कई भारतीय डिप्लोमैटिक मिशन ने शनिवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में पूरे स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आंतरिक तालमेल की अहमियत पर जोर दिया गया।

इस साल का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इसकी थीम "योगा फॉर हेल्दी एजिंग" है, जो पीढ़ियों तक स्वास्थ्य, ज्यादा सक्रिय और खुशहाल जिंदगी में योग के योगदान पर केंद्रित है।

इस मौके पर, कुवैत में भारतीय दूतावास ने शनिवार को बुलेवार्ड क्रिकेट स्टेडियम में एक योग सत्र का आयोजन किया। यह कुवैत में 19 जून से शुरू हुए 3-दिन के योग कार्यक्रम का हिस्सा है।

भारतीय दूतावास के अनुसार, कुवैत भर से डिप्लोमैट्स, सरकारी अधिकारियों, कम्युनिटी लीडर्स, स्टूडेंट्स और योग के शौकीनों समेत 2200 से ज्यादा लोगों ने योग सत्र में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में पद्मश्री और कुवैत योग कमेटी की अध्यक्ष शेखा शैखा अल सबाह और पद्म श्री और सऊदी अरब में अरब योग फाउंडेशन की फाउंडर और एशियन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन की अध्यक्ष नौफ मारवाई शामिल हुए।

12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले, फिनलैंड में भारतीय दूतावास और फिनिश-इंडियन सोसाइटी सुओमी-इंटिया सेउरा ने मिलकर आर्कटिक सर्कल पर फिनलैंड के रोवेनेमी शहर के औनास्वारा में मिडनाइट योग सत्र का आयोजन किया।

फिनलैंड में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत मनाया गया यह कार्यक्रम, आर्कटिक में आधी रात को सूरज डूबने के अनोखे नजारे के बीच योग के हमेशा रहने वाले लाभ का जश्न मनाने के लिए प्रतिभागियों को एक साथ लाया।”

--आईएएनएस

केके/एएस