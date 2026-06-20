‘योग फॉर हेल्दी एजिंग’ थीम के साथ पेइचिंग में मनाया गया 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

बीजिंग, 20 जून (आईएएनएस)। पेइचिंग में 19 जून की सुबह पुराने भारतीय दूतावास परिसर में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' है, जिसके माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन के लिए योग के महत्व को रेखांकित किया गया।

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कार्यक्रम की शुरुआत चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता और आधुनिक जीवन में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली का एक समग्र माध्यम है। उन्होंने विशेष रूप से स्वस्थ उम्र बढ़ने (हेल्दी एजिंग) में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने योगाभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य, सामंजस्य और मानसिक शांति का अनुभव किया। अनुभवी साधकों से लेकर पहली बार योग करने वाले लोगों तक, सभी ने इस अवसर को उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया।

यह आयोजन चीन में योग की बढ़ती लोकप्रियता का भी प्रमाण बना। योग के माध्यम से स्वास्थ्य, संतुलन और सचेतन का संदेश लगातार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक सकारात्मक सेतु का कार्य कर रहा है।

12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक बार फिर यह संदेश देने में सफल रहा कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवनशैली है जो हर उम्र के लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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