यूएस मिंट बनाएगा ट्रंप की तस्वीर वाला एक डॉलर का खास सिक्का, आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर होगा जारी

वॉशिंगटन, 15 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को बताया कि अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर यूएस मिंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला नया एक डॉलर का सिक्का बनाना शुरू करेगा।

Read More

इस सिक्के के एक तरफ ट्रंप का चित्र होगा। चित्र के ऊपर 'ल‍िबर्टी' शब्द लिखा होगा, जबकि नीचे 1776-2026 की तारीखें अंकित होंगी। ट्रंप की तस्वीर के पास 'इन गॉड वी ट्रस्ट' लिखा होगा। तस्वीर के दोनों ओर दो सितारे बने होंगे।

सिक्के के दूसरी तरफ फैले हुए पंखों वाला एक बाज दिखाया जाएगा। बाज के एक पंजे में जैतून की टहनी और दूसरे पंजे में तीर होंगे। उसके बीच में एक ढाल होगी, जिस पर 250 नंबर लिखा होगा। सिक्के के किनारे पर 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' और 'वन डॉलर' लिखा होगा। बाज के ऊपर लैटिन भाषा का नारा 'ई प्लूरिबस यूनम' लिखा होगा, जिसका मतलब है 'कई लोगों से मिलकर एक'।

बेसेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जब अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तब 'यूएस मिंट' इस नए एक डॉलर के सोने के सिक्के को बनाना शुरू करेगा। यह आजादी की विरासत और देशभक्ति के एक स्थायी प्रतीक के रूप में सम्मान देगा।"

उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला यह सिक्का अमेरिकी मूल्यों की ताकत और ऐसे देश के वादे को दर्शाता है, जो सभी के लिए आजादी को बनाए रखने के लिए समर्पित है।"

घोषणा में यह नहीं बताया गया कि यह सिक्का कब जारी किया जाएगा या कितने सिक्के बनाए जाएंगे। इसमें यह भी जानकारी नहीं दी गई कि सिक्का किस धातु से बनेगा, क्या यह आम इस्तेमाल के लिए जारी होगा या सिर्फ कलेक्टरों के लिए उपलब्ध होगा।

अमेरिकी मिंट देश में चलने वाले सामान्य सिक्कों के साथ-साथ खास स्मारक और संग्रहणीय सिक्के भी बनाता है। आजादी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए वह कई नए सिक्के जारी कर रहा है।

इस महीने की शुरुआत में उसने 'फ्रीडम रिंगिंग-लिबर्टी बेल गोल्ड कोइंस एंड सिल्वर मेडल' जारी किए थे।

ये लिबर्टी बेल के आकार वाले सिक्के और मेडल हाल के अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे सिक्के और मेडल हैं जो गोल आकार के नहीं हैं। ये अलग-अलग विकल्पों में उपलब्ध हैं, एक औंस का सोने का सिक्का, आधा औंस का सोने का सिक्का और आधा औंस का चांदी का मेडल।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी