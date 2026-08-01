यूएन चीफ गुटेरेस ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कार्रवाई की अपील की

संयुक्त राष्ट्र, 1 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एल नीनो की वजह से होने वाली बहुत ज्यादा गर्मी से निपटने के लिए कार्रवाई करने की अपील की है।

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यूएन महासचिव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा जारी एल नीनो फोरकास्ट पर एक अपडेट का हवाला देते हुए यह अपील की।

नए फोरकास्ट के अनुसार, इस गर्मी की बहुत ज्यादा घटनाएं, रिकॉर्ड तोड़ने वाले हीट डोम, भयानक जंगल की आग, झुलसाने वाले मौसम में हजारों जानें जाना और दुनिया भर में समुद्र की सतह का रिकॉर्ड-ऊंचा तापमान, ये सब तरीके गर्मी बढ़ाने के हैं।

एल नीनो और मजबूत हो रहा है और पहले से ही जल रही धरती के लिए आग में घी का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का पानी इतना गर्म पहले कभी नहीं हुआ था और तापमान अब भी बढ़ रहा है। साथ ही, डब्ल्यूएमओ के अनुमान के अनुसार अक्टूबर तक पृथ्वी पर लगभग हर भू-भाग पर सामान्य से अधिक गर्मी रहने की संभावना है।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, एल नीनो सिर्फ गर्मी ही नहीं लाता, यह दुनिया भर की वर्षा को भी गहराई से प्रभावित करता है। भारत में मानसून पहले से ही औसत से काफी कम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने चेतावनी दी कि मध्य अमेरिका, कैरेबियन, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत, यूरोप और अफ्रीका में गर्म और शुष्क स्थिति रहने का पूर्वानुमान है।

उन्होंने कहा, "फैसला साफ है: जलवायु संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है।" यूएन चीफ ने चार मोर्चों पर कार्रवाई का आह्वान किया: गर्मी के और अधिक घातक होने से पहले लोगों की रक्षा करना, काम करने की स्थिति को सुरक्षित बनाना, आने वाली गर्मी के लिए भवनों का निर्माण और नवीनीकरण करना और जलवायु संकट को और न भड़काना।

उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी पूरे समाज के लिए खतरा है और इसके लिए सरकार के सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। हर शहर और देश में गर्मी-स्वास्थ्य कार्य योजना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय होने चाहिए, जो समय रहते हर समुदाय तक पहुंचें। साथ ही, सस्टेनेबल कूलिंग तक पहुंच को तुरंत और बराबर बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा कि सरकारों और एम्प्लॉयर्स को गर्मी के स्टैंडर्ड तय करने चाहिए और काम के घंटे एडजस्ट करने चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी से बचाव के लिए शहरों, घरों, स्कूलों और अस्पतालों में डिजाइन बनाना चाहिए और हर प्लान और पब्लिक बजट में इसे शामिल करना चाहिए।

गुटेरेस ने चेतावनी दी कि आज मंजूर किया गया हर नया फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट कल की हीटवेव को और खतरनाक और दुनिया को कम सुरक्षित बनाता है।

उन्होंने कहा, "आज के नतीजों से पता चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी भविष्य का खतरा नहीं है। यह और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और जब तक हम लोगों को बचाने और संकट की असली वजह से निपटने के लिए कुछ नहीं करते, यह और भी खतरनाक हो जाएगा। गर्मी की शुरुआत खत्म हो चुकी है। अब हम मुख्य घटना का इंतजार नहीं कर सकते।"

--आईएएनएस

केके/एएस