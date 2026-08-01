यूएई ने ट्रंप के गाजा निरस्त्रीकरण समझौते की घोषणा का किया स्वागत

अबू धाबी, 1 अगस्त (आईएएनएस)। गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के हथियार छोड़ने को लेकर बनी सहमति का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने स्वागत किया है। यूएई ने इसे संघर्ष समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक के बाद इसकी घोषणा की थी।

Read More

सरकारी समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम ने यूएई के विदेश मंत्रालय का बयान जारी किया गया। इसमें कहा कि यह समझौता "संघर्ष को समाप्त करने, सुरक्षा एवं स्थिरता को मजबूत करने तथा स्थायी शांति की दिशा में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति" है।

विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि यह समझौता, जिसमें चरणबद्ध तरीके से हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के निरस्त्रीकरण, समानांतर रूप से इजरायली सेना की वापसी, अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती और नई फिलिस्तीनी पुलिस बल की स्थापना का प्रावधान है, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करेगा।

बयान में कहा गया कि इससे आम नागरिकों की पीड़ा कम करने, हिंसा समाप्त करने और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक माहौल तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

गुरुवार को संपन्न हुई बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, " हमास के पूर्ण निशस्त्रीकरण (हथियार सरेंडर) और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ट्रंप के मुताबिक, सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर इस समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हमास ने भी इस समझौते पर सहमति जताई है, हालांकि उसने इसके लिए इजरायल से कुछ शर्तें पूरी करने की बात कही है।"

समझौते के तहत हमास एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत अपने सभी हथियार एक अंतरराष्ट्रीय स्टेबिलाइजेशन फोर्स को सौंपेगा। करीब 5,000 सदस्यीय इस बल की निगरानी एक अमेरिकी जनरल करेंगे।

ट्रंप के अनुसार, फिलिस्तीनी इलाके में स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा के लिए जरूरी था। यह घोषणा अमेरिका की मध्यस्थता में हमास और इजरायल के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के कई महीनों बाद की गई है।

--आईएएनएस

केआर/