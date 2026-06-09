यूएफसी का व्हाइट हाउस में डेब्यू, ट्रंप के नेतृत्व में सजेगा 'फ्रीडम 250' का मंच

वॉशिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (यूएफसी) व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अपना पहला इवेंट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच, अमेरिकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) द्वारा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की इस दिग्गज कंपनी के साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी साझेदारी शुरू करने का फैसला यह दिखाता है कि यह संगठन खेल, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में कितनी बड़ी ताकत बन गया है।

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सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, यूएफसी के प्रेसिडेंट और सीईओ डाना व्हाइट के साथ 11 जून को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह कार्यक्रम अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के तहत 14 जून को व्हाइट हाउस में होने वाले 'यूएफसी फ्रीडम 250' से कुछ दिन पहले आयोजित होगा। इसे व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाला पहला यूएफसी फाइट कार्ड बताया जा रहा है।

आयोजकों के अनुसार, इस ऐतिहासिक फाइट नाइट में इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच चैंपियनशिप का मुख्य मुकाबला होगा, जबकि व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में होने वाले को-मेन इवेंट में एलेक्स परेरा का सामना सिरिल गेन से होगा।

यूएफसी की प्रचार सामग्री में इस कार्यक्रम को अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न के दौरान आयोजित होने वाला विशेष आयोजन बताया गया है।

व्हाइट हाउस में होने वाला यह कार्यक्रम उस खेल के लिए एक यादगार पल माना जा रहा है, जिसे कभी अपनी पहचान और मान्यता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था।

1993 में शुरू हुए यूएफसी ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को एक ऐसे खेल से, जिसे आलोचक कभी मामूली और हिंसक 'ब्लडस्पोर्ट' (खून-खराबे वाला खेल) कहकर खारिज कर देते थे, बदलकर एक वैश्विक खेल और मनोरंजन कारोबार में तब्दील कर दिया है। आज यूएफसी का मालिकाना हक टीकेओ ग्रुप होल्डिंग्स के पास है, जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) की भी मालिक कंपनी है और जिसने हाल ही में पैरामाउंट के साथ सात वर्षों के लिए 7.7 बिलियन डॉलर का अमेरिकी मीडिया अधिकार समझौता किया है।

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके कई राजनीतिक सहयोगियों के लिए यूएफसी केवल एक खेल संगठन नहीं है। यह युवा पुरुष मतदाताओं जैसे अहम राजनीतिक वर्ग के लिए प्रमुख सांस्कृतिक मंचों में से एक बनकर उभरा है।

हाल के यूएफसी कार्यक्रमों में ट्रंप को एलन मस्क, रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर, तुलसी गैबार्ड, मार्को रुबियो, विवेक रामास्वामी और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ देखा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में उद्धृत इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, यूएफसी के लगभग तीन-चौथाई प्रशंसक पुरुष हैं, जिनमें से अधिकांश की उम्र 18 से 44 वर्ष के बीच है। यह वही वर्ग है जिसने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

डाना व्हाइट, जिनकी ट्रंप के साथ दशकों पुरानी दोस्ती है, ने कहा कि व्हाइट हाउस कार्यक्रम का मकसद देश की इस खास सालगिरह का जश्न मनाना है।

व्हाइट ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' से कहा, "यह इतिहास के सबसे शानदार और ऐतिहासिक स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक होगा, और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा इसकी मेजबानी करना अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न को लेकर उनके विजन का सबूत है।"

व्हाइट ने कहा, "असल में यह लड़ाई किस बारे में है और हम इसे व्हाइट हाउस में क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि यह अमेरिका का 250वां जन्मदिन है। रात की पहली लड़ाई से लेकर मुख्य मुकाबले तक, हम अमेरिका की कहानी बताएंगे।"

व्हाइट ने इस अनोखी जगह को चुनने के पीछे की अपनी कल्पना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "इस लड़ाई के दौरान मैं सिर्फ व्हाइट हाउस देखना चाहता हूं, पूरा व्हाइट हाउस। मैं कोई लाइट, माइक्रोफोन या किसी तरह की रिगिंग नहीं देखना चाहता और अगर लड़ाई दूसरी दिशा में हो रही हो, तो मैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट देखना चाहता हूं, बस इतना ही।"

--आईएएनएस

एससीएच/एएस