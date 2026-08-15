शी चिनफिंग का महत्वपूर्ण लेख 'आपदा निवारण, शमन और राहत क्षमताओं में सुधार' प्रकाशित

बीजिंग, 15 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की आधिकारिक पत्रिका “छोशी” का 16वां अंक, जो 16 अगस्त को प्रकाशित होगा, सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण लेख, जिसका शीर्षक "आपदा निवारण, शमन और राहत क्षमताओं में सुधार" है, को प्रकाशित करेगा।

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन का विशाल भूभाग, जटिल भूगोल और विविध जलवायु है, जिसके कारण यह अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता है। सीपीसी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से, सीपीसी केंद्रीय समिति ने आपदा निवारण, शमन और राहत को जनता की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक प्रमुख मुद्दे के रूप में लगातार माना है, वैचारिक परिवर्तन, संस्थागत सुधार, व्यवस्था निर्माण और क्षमता उन्नयन के संदर्भ में कई व्यवस्थाएं की हैं।

सीपीसी केंद्रीय समिति ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता का नेतृत्व करते हुए कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं पर काबू पाया, जिससे हताहतों और संपत्ति के नुकसान को कम से कम किया जा सका, और इसके परिणाम विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं।

लेख में बताया गया है कि चीन में आपदा निवारण, राहत और बचाव कार्य वर्तमान में कई नई परिस्थितियों और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसमें आपदा प्रबंधन को सक्रिय रोकथाम की ओर मोड़ने, बड़ी आपदाओं से निपटने और उनका सामना करने की क्षमता बढ़ाने, तकनीकी सहायता और कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, आपदा निवारण, राहत और बचाव के लिए जमीनी स्तर पर आधार को सुदृढ़ करने और जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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