वर्ष 2026 की पहली छमाही में चीन की व्यावसायिक इकाई संरचना हुई बेहतर

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। 8 अगस्त को चीन के बाजार विनियमन के लिए राज्य प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 के पहले छह महीनों में, चीन की व्यावसायिक इकाई संरचना लगातार बेहतर होती रही, जिससे अर्थव्यवस्था नए, बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाले विकास की ओर बढ़ रही है।

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नई पीढ़ी की सूचना प्रौद्योगिकी, हाई-एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग समेत "8 उभरते उद्योगों" में और ह्यूमनॉइड रोबोट, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत "9 भविष्य के उद्योग" में नई बनी कंपनियों की संख्या 5.61 लाख तक पहुंच गई, जिससे एक स्थिर विकास प्रवृत्ति बनी रहती है।

इनमें से, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 55 हजार नए उद्यम स्थापित किए गए, जो गत साल की इस समान अवधि से 28.0 फीसदी की बढ़ोतरी है। साथ ही ह्यूमनॉइड रोबोट के क्षेत्र में 1.16 लाख नए उद्यम स्थापित किए गए, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 9.5 फीसदी की बढ़ोतरी है, जो नए आर्थिक विकास बिंदु के बनने में तेजी ला रहे हैं।

इस साल की पहली छमाही में, नए उपभोग फार्मेट में बहुत तेजी देखी गई, जिसमें 39 लाख 57 हज़ार नए सेवा उद्यम शुरू हुए। इनमें से 14 लाख 75 हज़ार सांस्कृतिक पर्यटन उद्योग से जुड़े उद्यम शुरू हुए।

इसके अलावा, उच्च तकनीक विनिर्माण में भी अच्छी वृद्धि रही। अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान निर्माण और ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल केबल निर्माण में नई बनी कंपनियों में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 185.7 फीसदी और 129.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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