वेनेजुएला: भूकंप पीड़ित भारतीय मेडिकल टीम के हुए मुरीद, स्वास्थ्य सेवाओं को बताया 'बेहतरीन'

काराकस, 5 जुलाई (आईएएनएस)। वेनेजुएला के दोहरे विनाशकारी भूकंप में भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई। अच्छे मित्र की तरह मदद का हाथ बढ़ाया। ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ के तहत भारतीय मेडिकल टीमें रवाना की और लगातार राहत पहुंचा रहा है। पीड़ित भी इस सहायता से प्रसन्न हैं और भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सेवाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं।

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भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो में कई लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की सराहना करते नजर आए।

एक मरीज की मां लिजेट रोड्रिगेज ने कहा, "मैंने अपने बेटे एंथनी अगिलार्ते को फीमर फ्रैक्चर के इलाज के लिए भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया। सोच यही थी कि बेहतरीन मेडिकल टीम मेरे बच्चे को अच्छी तरह ट्रीट करेगी और ऐसा हुआ। भारत सरकार और मेडिकल टीम का धन्यवाद कि उन्होंने इस कठिन समय में हमें मदद पहुंचाई।"

इसी तरह एक अन्य घायल योए गार्सिया ने बताया कि भूकंप में हाथ और पैर में गंभीर चोट लगने के बाद उनका सफल ऑपरेशन भारतीय मेडिकल टीम ने किया, जिससे वह अब ठीक हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल “मानवता और सेवा” का प्रतीक बनकर काम कर रहा है।

भारतीय सेना की एडीजीपीआई (एडीजीपीआई) ने बताया कि फील्ड अस्पताल चौबीसों घंटे काम कर रहा है और सर्जरी, ट्रॉमा केयर तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। बयान में कहा गया कि यह मिशन भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वेनेजुएला में 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों में अब तक लगभग 2,954 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल और बेघर हुए हैं। सरकार ने राहत कार्यों के लिए 80 अस्थायी शिविर स्थापित किए हैं और हजारों बचावकर्मी राहत और खोज अभियान में जुटे हुए हैं।

--आईएएनएस

केआर/