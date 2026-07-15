व्हाइट हाउस ने 'गोल्ड ईगल' साइबर शील्ड किया लॉन्च

वॉशिंगटन, 15 जुलाई (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस ने 'गोल्ड ईगल' लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित एक क्लियरिंग हाउस है, जिसे अमेरिका के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर सुरक्षा से जुड़ी कमियों का पता लगाने और उन्हें बहुत तेजी और बड़े पैमाने पर ठीक करने के लिए बनाया गया है।

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यह पहल फेडरल एजेंसियों, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पार्टनर और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को एक साथ लाकर एक समन्वित सिस्टम बनाती है। यह साइबर कमजोरियों की जानकारी हासिल करेगी, उनका आकलन करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी, ताकि सरकार और इंडस्ट्री के सुरक्षा विशेषज्ञों को काम की जानकारी दी जा सके।

व्हाइट हाउस ने कहा कि 'गोल्ड ईगल' मौजूदा फेडरल अधिकारों और संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए इंडस्ट्री के सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है।

इस पहल का मकसद तेजी से खामियों (एक्सप्लॉइट्स) का पता लगाना और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी तेज एक्शन के लिए तालमेल बिठाना है। साथ ही, इसका मकसद खामियों की स्कैनिंग से जुड़े एक जैसे कामों को कम करना भी है।

ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप में ट्रेजरी डिपार्टमेंट हमारे फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स को सुरक्षित रखने, खामियों को दूर करने और अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम की अखंडता की रक्षा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है।"

उन्होंने कहा, "ट्रेजरी, हमारी पार्टनर एजेंसियों के साथ मिलकर अपने विरोधियों से आगे रहने और उभरते खतरों से अमेरिकी लोगों की रक्षा करने के लिए अत्याधुनिक एआई क्षमताओं का इस्तेमाल करना जारी रखेगी।"

'गोल्ड ईगल' को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 जून के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, "एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना" के तहत स्थापित किया गया था। व्हाइट हाउस ने इसे साइबर डिफेंस के लिए एक नया ऑपरेशनल मॉडल बताया।

यह क्लियरिंग हाउस खतरों से जुड़ी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए अत्याधुनिक एआई क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। यह सरकार और इंडस्ट्री को जोखिमों की पहचान करने, तेज प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और दैनिक जीवन को सपोर्ट देने वाले सिस्टम की सक्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।

रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, हम साइबर क्षेत्र में युद्ध के समय जैसी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं ताकि कमियों को लगातार ठीक किया जा सके। गोल्ड ईगल अमेरिका की साइबर सुरक्षा में सबसे आगे है। हम अपने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की सुरक्षा के लिए शीर्ष अमेरिकी इनोवेटर्स के साथ मिलकर अत्याधुनिक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।"

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कि यह साझेदारी सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के लिए मौजूदा सुरक्षा को और मजबूत करेगी और साथ ही एआई के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देगी।

मुलिन ने कहा, "हम यह पता लगाना जारी रखेंगे कि ये तकनीकें कैसे हमारे देश की सुरक्षा को बेहतर बना सकती हैं और साथ ही अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए जरूरी इनोवेशन को आगे बढ़ा सकती हैं।"

व्हाइट हाउस ने कहा कि गोल्ड ईगल ने अलग-अलग इंडस्ट्रीज में पहचानी गई कमजोरियों को हासिल करना और उन्हें प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। यह यूएस के सॉफ़्टवेयर और नेटवर्क को सुरक्षित करने के मकसद से स्कैनिंग, वेरिफिकेशन और सुधार के प्रयासों में भी तालमेल बिठा रहा है।

नेशनल साइबर डायरेक्टर शॉन केर्नक्रॉस ने कहा कि प्रशासन एआई और साइबर सिक्योरिटी में अमेरिका की लीडरशिप बनाए रखने के लिए प्राइवेट इनोवेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।

केर्नक्रॉस ने कहा, "अमेरिका के सबसे बेहतरीन इनोवेटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हम आगे बढ़ने का एक और भी बेहतर रास्ता बना रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एआई में अमेरिका का दबदबा सुनिश्चित कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

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