उदयपुर में हुई ब्रिक्स सीसीआई बैठक, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

उदयपुर, 9 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने उदयपुर में ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की। बैठक में सदस्य देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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पीआईबी के मुताबिक 8 अगस्त को संपन्न हुई बैठक में ब्रिक्स देशों ने ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा बाजार भी शामिल हैं’ विषय पर संयुक्त वक्तव्य अपनाया।

सीसीआई की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों की साझा जिम्मेदारी ऐसे प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना है, जो दक्षता, उपभोक्ता कल्याण, नवाचार और कारोबारियों को योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा का अवसर सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि डिजिटल बाजारों और उभरती प्रौद्योगिकियों का स्वरूप लगातार अधिक सीमा-पार होता जा रहा है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रभावी और भविष्य के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए ब्रिक्स देशों के बीच निरंतर सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान जरूरी है।

रवनीत कौर ने वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास की ओर बढ़ते बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के बीच सहयोग से निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी नवीकरणीय ऊर्जा बाजार विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे सतत आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बदलती बाजार परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़ी नई चुनौतियों के बीच नियामकीय हस्तक्षेप सिद्धांत आधारित, साक्ष्य पर आधारित और प्रतिस्पर्धा कानून के मूल उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।

बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों ने अपने-अपने देशों में प्रतिस्पर्धा कानून और नीति से जुड़े हालिया घटनाक्रमों, महत्वपूर्ण प्रवर्तन पहलों, संस्थागत बदलावों और उभरती चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सीसीआई ने 'ब्रिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का उभरता प्रतिस्पर्धी परिदृश्य’ विषय पर एक संयुक्त अध्ययन का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में तेजी से बदल रहे नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बेहतर ढंग से समझना और भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना था।

ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों ने ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करना, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा बाजार भी शामिल हैं’ शीर्षक वाला संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया।

संयुक्त वक्तव्य में प्रतिस्पर्धी, नवोन्मेषी, लचीले और टिकाऊ नवीकरणीय ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देने तथा वैश्विक ऊर्जा बदलाव से जुड़े उभरते प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

ब्राजील के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस (सीएडीई) ने 2027 में ब्राजील में होने वाले 10वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी भी दी।

बैठक के समापन पर ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों ने आपसी सहयोग, संवाद और ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, तेजी से परस्पर जुड़े वैश्विक बाजारों में प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन के सामने उभरती चुनौतियों से मिलकर निपटने पर जोर दिया।

--आईएएनएस

केआर/