बीजिंग, 31 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को 'उद्योग के हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना' जारी की, जिसका उद्देश्य औद्योगिक हरितीकरण और हरित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में समन्वय स्थापित करना, हरित प्रौद्योगिकी नवाचार और औद्योगिक नवाचार के गहन एकीकरण में तेजी लाना, हरित विनिर्माण को विकसित करना, हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों को मजबूत करना और नए औद्योगीकरण के लिए हरित आधार को सुदृढ़ करना है।
योजना में प्रस्ताव है कि 2030 तक, औद्योगिक संरचना और ऊर्जा खपत संरचना को और अधिक अनुकूलित किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा, ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की दक्षता में लगातार सुधार होगा, हरित ऊर्जा अनुप्रयोग का अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा, हरित विनिर्माण और सेवा प्रणाली में और सुधार होगा, और हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों को सुदृढ़ और बढ़ाया जाएगा।
अपेक्षित संकेतकों के संदर्भ में, योजना में निर्दिष्ट किया गया है कि '15वीं पंचवर्षीय योजना' की अवधि के दौरान, एक निर्धारित आकार से ऊपर के औद्योगिक उद्यमों की प्रति इकाई मूल्यवर्धन ऊर्जा खपत में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी, और 500 शून्य-कार्बन कारखानों को विकसित और निर्मित किया जाएगा।