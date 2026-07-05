उत्तर कोरिया: किम जोंग उन ने देखे ‘कांग गॉन’ के तेवर, डेस्ट्रॉयर दो महीनों में बनेगा नौसेना का अंग

सोल, 5 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के नए 5,000 टन वजनी नौसैनिक डेस्ट्रॉयर ‘कांग गॉन’ से किए गए रणनीतिक क्रूज मिसाइलों और अन्य हथियारों के परीक्षणों का निरीक्षण किया। उन्होंने युद्धपोत को अगले दो महीनों के भीतर नौसेना में शामिल करने का आदेश भी दिया है।

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योनहाप ने राज्य मीडिया केसीएनए के हवाले से बताया कि, किम ने शुक्रवार को इस युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों, नौसैनिक तोपों, स्वचालित हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के परीक्षण देखे। इन परीक्षणों में लगभग 10 क्रूज मिसाइलों के एक साथ आसमान में दागे जाने की तस्वीरें भी जारी की गईं।

दक्षिण कोरिया की सेना ने रविवार को पुष्टि की कि उसने इसी अवधि में पूर्वी सागर की ओर क्रूज हथियारों के परीक्षण का पता लगाया है और अमेरिका के साथ मिलकर इनका विश्लेषण किया जा रहा है।

यह वही डेस्ट्रॉयर है जिसे जून पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआती लॉन्च के दौरान यह पलट गया था। बाद में इसे ‘कांग गॉन’ नाम देकर फिर से तैयार किया गया।

केसीएनए ने बताया कि इन परीक्षणों का उद्देश्य युद्धपोत पर विभिन्न हथियार प्रणालियों की युद्ध क्षमता की जांच करना था। किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत और “युद्ध प्रतिरोधक क्षमता” को और मजबूत करेगा।

इन परीक्षणों में इस्तेमाल की गई मिसाइलें ह्वासल-सीरीज क्रूज मिसाइलें हो सकती हैं, जिनमें परमाणु क्षमता होने की आशंका भी जताई जा रही है।

पिछले महीने उत्तर कोरिया ने एक अन्य 5,000 टन डेस्ट्रॉयर ‘चोए ह्योन’ को भी नौसेना में शामिल किया था। योनहाप ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि उत्तर कोरिया समुद्री क्षेत्र में अपनी परमाणु-आधारित सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग गॉन को संभवतः 9 सितंबर को सरकार की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जा सकता है।

हाल ही में उत्तर कोरिया ने विध्वंसक 'चोए ह्योन' को नौसेना में शामिल किया था। उत्तर कोरिया में बनाया गया और उसकी नौसेना में शामिल किया गया 5,000 टन वजनी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। किम जोंग-उन की उपस्थिति में इस युद्धपोत को नाम्पो बंदरगाह पर आधिकारिक तौर पर कमीशन किया गया था।

--आईएएनएस

केआर/