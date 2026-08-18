राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज पर कब्जे की जिद पर अड़े, एमओयू फेल होने के बाद बताया 'नया अमेरिकी क्षेत्र'

न्यूयॉर्क, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की अपनी योजना बताई। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की इस लाइफलाइन का एक नक्शा पोस्ट करके 'नया अमेरिकी क्षेत्र' बताया।

ईरान के साथ हुए समझौता ज्ञापन के खत्म होने के एक दिन बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह नक्शा पोस्ट किया और कहा, "होर्मुज स्ट्रेट खुला है और काम कर रहा है। सभी माइंस को हटा दिया गया या नष्ट कर दिया गया है।"

होर्मुज संकट के कारण कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर घरेलू दबाव झेल रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू और प्रभावी है।

हालांकि, स्ट्रेट में शिपिंग पर नजर रखने वाली अलग-अलग एजेंसियों के अनुसार, शिपिंग अभी सामान्य स्तर के आसपास भी शुरू नहीं हुई है।

मंगलवार को भी जहाजों पर हमले जारी रहे, समुद्री घटनाओं पर नजर रखने वाले एक ब्रिटिश मॉनिटर ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय एक बल्क कैरियर पर अनजान प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ और क्रू को भी नुकसान पहुंचा।

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने सोमवार को भी इसी तरह के हमले की रिपोर्ट की थी। एजेंसी ने कहा, "जहाजों को सावधानी के साथ आवाजाही करने की सलाह दी जाती है।"

इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने ट्रंप के स्ट्रेट पर कब्जा के दावे को काल्पनिक भ्रम करार दिया और कहा था कि इसे सोशल मीडिया पोस्ट से हासिल नहीं किया जा सकता।

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालीबाफ ने कहा कि जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। सोमवार को ट्रंप ने ओमान को धमकी दी कि अगर वह स्ट्रेट को लेकर उनकी योजनाओं में दखल देता है तो उस पर हमला किया जाएगा।

अमेरिकी फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "अगर ओमान रास्ते में आया, तो हम उस पर बमबारी कर देंगे।"

ईरान ने दावा किया है कि वह स्ट्रेट को खोलने के लिए ओमान के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। इस समझौते के तहत स्ट्रेट में प्रवेश का मार्ग ईरानी हिस्से से होगा और बाहर निकलने का मार्ग दूसरे हिस्से से होगा, जिसमें प्रत्येक देश अपने हिस्से के मार्गों को नियंत्रित करेगा।

--आईएएनएस

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