वॉशिंगटन, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा क‍िया। ट्रंप का कहना है क‍ि मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन अभी जीवित हैं। साथ ही, उन्‍होंने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के 'काफी जल्द' खत्म होने की बात कही।

रूढ़िवादी प्रसारक ग्लेन बेक के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई है। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं।" उन्होंने कहा क‍ि उनके शरीर का बायां हिस्सा, हाथ, पैर, सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वह बहुत गंभीर रूप से घायल हैं।

हालांकि, ट्रंप ने खामेनेई की स्थिति को लेकर अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारी अभी भी सर्वोच्च नेता से सलाह लेने की बात करते हैं।

ट्रंप ने कहा क‍ि अगर वह नहीं हैं, तो फिर वे बहुत अच्छा दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वे लगातार कहते हैं कि वे उनसे बात करने जा रहे हैं और विभिन्न मामलों पर उनकी अंतिम मंजूरी ले रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी बलों ने नाकाबंदी (ब्लॉकेड) से जुड़ी कार्रवाई के दौरान एक रात में 22 नौकाओं को नष्ट कर दिया।

उन्होंने कहा क‍ि हमने कल रात 22 नौकाओं को नष्ट कर दिया। नाकाबंदी के दौरान लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हमारी नौसेना ने शानदार काम किया है। हमारी पूरी सेना ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ट्रंप ने विश्वास जताया कि यह सैन्य अभियान जल्द ही एक बड़ी जीत में बदल जाएगा।

उन्होंने कहा क‍ि हमें वेनेजुएला में जीत मिली थी और यहां भी हमें बहुत जल्द बड़ी जीत मिलने वाली है।

जब उनसे पूछा गया कि ईरान में लोग सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध क्यों नहीं कर रहे, तो ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों और स्नाइपर्स का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा क‍ि जब ऐसे लोग सामने हों जो आपको गोली मार सकते हैं और आपकी जान ले सकते हैं, तो विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। संभावना है कि चीजें बदलेंगी, क्योंकि ईरान बहुत कमजोर हो चुका है। उनकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है और उनकी वायुसेना भी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कुछ सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा है और देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है।

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा है और वहां से बड़ी मात्रा में तेल की आवाजाही जारी है, हालांकि बीच-बीच में हमले होते रहे हैं। समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। हमने सभी माइन हटा दी हैं। जलडमरूमध्य काम कर रहा है, यह पूरी तरह सक्रिय है।

उन्होंने कहा क‍ि वहां से बड़ी मात्रा में तेल निकल रहा है। कल लगभग 10 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही हुई थी। ट्रंप ने कहा कि इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। यही इस पूरे मामले का मुख्य मुद्दा है। 99.9 प्रतिशत मामला इसी से जुड़ा है।

ट्रंप ने माना कि संघर्ष की वजह से उनकी सरकार को ऊर्जा और आर्थिक मामलों में कुछ समय के लिए अलग रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन उनका कहना है कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं। हमने जरूरी कदम उठाए और अब कीमतें बहुत तेजी से नीचे आ रही हैं।

--आईएएनएस

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