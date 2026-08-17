दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास 'काफी हद तक सीमित' करेगा अमेरिका, ट्रंप ने दिया पेंटागन को निर्देश

वॉशिंगटन, 17 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समय) को कहा कि उन्होंने पेंटागन प्रमुख को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों को "काफी हद तक" कम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभ्यास न केवल "खर्चीले" हैं, बल्कि उत्तर कोरिया को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भी देते हैं।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बातें तब कहीं जब सियोल और वाशिंगटन इस सप्ताह अपना सालाना 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' अभ्यास शुरू करने वाले हैं, प्योंगयांग लंबे समय से इसे युद्ध की तैयारी बताता रहा है।

ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से अपने "अच्छे संबंधों" का हवाला देते हुए दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा,"किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंधों के आधार पर मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि अमेरिका ने बहुत पहले ही दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने पर सहमति जताई थी।"

उन्होंने आगे कहा, "ये अभ्यास न केवल महंगे हैं, जिनका ज़्यादातर खर्च अमेरिका उठाता है (हमेशा की तरह!), बल्कि ये उस देश को पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत भी देते हैं, जिसने डोनाल्ड जे. ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान कभी कोई खतरा पैदा नहीं किया और हमेशा सम्मानजनक व्यवहार किया है।"

इसके बाद उन्होंने कहा, "चूंकि अब इन्हें रद्द करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को निर्देश दिया है कि वे संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी कम कर दें!"

ट्रंप ने लिखा, "भले ही यह बात सीधे तौर पर इससे जुड़ी न हो, लेकिन मैंने हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को परमाणु-मुक्त करने की हमारी कोशिश में शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, धन्यवाद!'"

सालाना 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 17 से 27 अगस्त तक होनी है, जिसमें दक्षिण कोरिया के लगभग 18,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने पिछले सप्ताह बताया था कि इन एक्सरसाइज में उत्तर कोरिया की बढ़ती क्षमताओं का सामना करने के लिए ड्रोन का मुकाबला करने, जीपीएस सिग्नल में रुकावट डालने और साइबर हमलों से निपटने जैसे ऑपरेशन शामिल होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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