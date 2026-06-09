उपराष्ट्रपति वेंस का दावा- ईरान के साथ बातचीत में लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है अमेरिका

वाशिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि समझौता लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है, वहीं ईरान का कहना है कि बातचीत अभी भी चल रही है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्यों को पाने के लिए अमेरिका अच्छी स्थिति में है।

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, “ईरान के लोग नहीं चाहते कि यह युद्ध जारी रहे। यह उनके हित में नहीं है और मुझे लगता है कि वे बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, कुछ असली बातें सामने रख रहे हैं, हम जरूर सत्यापित करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर हम इस डील पर पहुंच जाते हैं, तो यह अमेरिका के लोगों के लिए एक बड़ी जीत होगी।”

इसके अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के गिरने की पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि हेलिकॉप्टर के पायलट ठीक हैं।

उन्होंने कहा, "पायलट ठीक हैं। हम कल एक रिपोर्ट जारी करने वाले हैं, लेकिन पायलट ठीक हैं।"

सोमवार को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया था। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज ईरान के खिलाफ जारी उसके समुद्री प्रतिबंधों और नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी बलों ने कार्रवाई करते हुए जहाज की संचालन क्षमता को निष्क्रिय कर दिया।

यह कार्रवाई 13 अप्रैल को अमेरिका द्वारा शुरू की गई नाकाबंदी के तहत सबसे नया कदम है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) के अनुसार, पलाऊ के झंडे वाला टैंकर एमटी मैरीवेक्स ईरान की ओर जाते समय ओमान की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते समय खराब हो गया था।

घटना के समय जहाज पर कोई सामान नहीं था। जहाज अमेरिकी सेना के दिए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहा। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से ऑपरेट कर रहे एक एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग स्पेस पर निशाना साधा। इस हमले की वजह से टैंकर अपनी यात्रा जारी नहीं रख सका। सीईएनटीसीओएम ने एक बयान में कहा, "मैरिवेक्स अब ईरान नहीं जा रहा है।"

अमेरिकी सेना ने किसी के हताहत होने, टारगेट किए गए सिस्टम के अलावा किसी नुकसान, या जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर की पहचान और राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

--आईएएनएस

केके/एएस