यूएनजीए ने अगले महासचिव पद के दो उम्मीदवारों के साथ की बातचीत

संयुक्त राष्ट्र, 21 अगस्त (आईएएनएस)। यूएन जनरल असेंबली (यूएनजीए) ने अगले यूएन महासचिव पद के दो उम्मीदवारों के साथ बातचीत के सत्र आयोजित किए।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार की बातचीत में युगांडा के राजनयिक ओलारा ओटुन्नु, जिन्हें उनके देश ने नॉमिनेट किया था, ने कहा कि सबसे पहले उन खतरनाक संघर्षों को रोकने पर ध्यान देना चाहिए जो पूरे इलाकों और दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते हैं।

उन्होंने यूक्रेन संकट को खत्म करने, गाजा संकट से निपटने, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच शांति समझौते का समर्थन करने, सूडान में संघर्ष खत्म करने के लिए अफ्रीकन यूनियन और अन्य वैश्विक सहयोगियों के साथ काम करने, ईरान संघर्ष में व्यापक शांति समझौते के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों का समर्थन करने और हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साहेल में आतंकवाद-विरोधी प्रयासों को और बेहतर और एकजुट बनाने का वादा किया।

ओटुन्नु ने मानवाधिकारों पर आम सहमति बनाने, यूएन में सुधार करने, वित्तीय संकट को कम करने और यूएन की फंडिंग के नए तरीके खोजने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर अवसरों को भुनाने, यूएन और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने और दुनिया के लोगों को यूएन से फिर से जोड़ने का भी वादा किया।

गुरुवार की बातचीत में इक्वाडोर की राजनयिक इवोन ए-बाकी ने कहा कि अगर उन्हें अगला यून महासचिव चुना जाता है, तो वह मैनेजर के बजाय एक लीडर बनना चाहेंगी।

टोंगा द्वारा नॉमिनेट की गईं ए-बाकी ने कहा, "मैनेजर वह होता है जो मिशन स्टेटमेंट का पालन करता है। लीडर वह होता है जो 'नॉर्थ स्टार' (ध्रुव तारे) का अनुसरण करता है। इस वैश्विक संस्था के लिए मेरा 'नॉर्थ स्टार' जरूरी नहीं कि सुधार ही हो। यह नवीनीकरण है। शांति बनाने और युद्ध रोकने के वादे का नवीनीकरण। मानवीय गरिमा और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के वादे का नवीनीकरण और उस विजन का नवीनीकरण कि यूएन वह संस्था बन सकती है जहां दुनिया के देश अकेले काम करने की तुलना में मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।"

उन्होंने सीधे और सौंपे गए शांति-स्थापना और शांति-निर्माण कार्यों, सुरक्षा परिषद के आधुनिकीकरण, विकास से जुड़े कर्ज को सुलझाने और फाइनेंस के रास्ते खोलने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय गरिमा की रक्षा करने का वादा किया।

यूएनजीए ने अप्रैल के आखिर में अगले यूएन महासचिव पद के उम्मीदवारों के साथ बातचीत के सत्र शुरू किए थे।

अन्य छह उम्मीदवारों ने भी एक-एक करके इन बातचीत के सत्रों में हिस्सा लिया है।

मौजूदा यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है। अगले महासचिव 1 जनवरी, 2027 को यह पद संभालेंगे।

--आईएएनएस

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