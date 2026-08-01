दक्षिणी लेबनान में जल ढांचे को भारी नुकसान, लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य पर खतरे को लेकर यूएन ने जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र, 1 अगस्त (आईएएनएस)। ईरान-अमेरिकी संघर्ष के बीच दक्षिणी लेबनान में जल आपूर्ति प्रणालियों और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण अपने घरों को लौट रहे 10 लाख से अधिक विस्थापित लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और बुनियादी सेवाओं की बहाली एक बड़ी चुनौती बन गई है।

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संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने शुक्रवार स्थानीय समयानुसार कहा, "दक्षिण लेबनान जल प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन में पाया गया है कि दक्षिण और नबातियेह गवर्नरेट्स में जल प्रणालियों को हुए नुकसान के कारण 7 लाख से अधिक लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच बाधित हुई है।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ओसीएचए ने कहा कि तालाबों, पंपिंग स्टेशनों, बोरहोल और दूसरी सुविधाओं को हुए नुकसान से लोगों की सेहत को खतरा बढ़ रहा है और खेती और रोजी-रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है।

ओसीएचए ने कहा कि 821,000 से ज्यादा लोग अपने समुदायों में लौट आए हैं, लेकिन 360,000 लोग अभी बेघर हैं। इनमें से करीब 27,000 लोग सामूहिक शेल्टर में रह रहे हैं।

मानवाधिकारियों ने कहा कि घर लौटने का मतलब यह नहीं है कि लोगों की मानवीय जरूरतें खत्म हो गई हैं। मानवीय सहायता और जल्दी रिकवरी में लगातार निवेश, बुनियादी सेवाओं को बहाल करने, रोजी-रोटी को सहारा देने और समुदायों को सुरक्षित और सम्मान के साथ ठीक होने में मदद करने के लिए जरूरी है।

इससे पहले सोमवार को यूएन मानवाधिकार के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि लेबनान में इजरायली सैन्य ऑपरेशन की वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हुई और यह युद्ध अपराध हो सकता है।

अपने चार दिन के आधिकारिक दौरे के आखिर में बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टर्क ने कहा कि उनके ऑफिस ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को दर्ज किया है, जिनमें से कुछ शायद युद्ध अपराध हैं।

यूएन इन्फॉर्मेशन सेंटर के एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले इलाकों में लगातार इजरायली हवाई हमलों, गोलाबारी और विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल से भारी संख्या में आम लोगों की मौत हुई है, बड़े पैमाने पर तबाही मची और लोग बेघर हुए हैं।

टर्क ने यह भी बताया कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र असेसमेंट मिशन ने 2 मार्च से संघर्ष में शामिल पार्टियों द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों पर जानकारी और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।

लेबनानी अधिकारियों का हवाला देते हुए टर्क ने कहा कि 2 मार्च से लेबनान में 4,300 से ज्यादा लोग मारे गए और 12,200 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें 135 से ज्यादा स्वास्थ्य श्रमिकों और कई पत्रकार और मीडिया श्रमिक शामिल हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी