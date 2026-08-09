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दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी का असर, बिजली की मांग साल के उच्चतम स्तर पर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 09, 2026, 10:48 AM
दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी का असर, बिजली की मांग साल के उच्चतम स्तर पर

सोल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में जारी भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग इस साल के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। कोरिया पावर एक्सचेंज (केपीएक्स) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को देश में अधिकतम बिजली मांग 95.321 गीगावाट दर्ज की गई। उस समय बिजली रिजर्व क्षमता करीब 8.2 गीगावाट थी।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, बिजली की मांग में यह उछाल लंबे समय से जारी गर्मी के कारण आया है। सरकार का अनुमान है कि अगले सप्ताह भी तापमान ऊंचा रहने के कारण बिजली की खपत बढ़ सकती है। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों के बाद औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से भी मांग में इजाफा होने की संभावना है।

दक्षिण कोरियाई ऊर्जा मंत्रालय ने संभावित दबाव से निपटने के लिए बिजली आपूर्ति क्षमता पिछले साल की तुलना में 2 गीगावाट बढ़ाकर 107 गीगावाट कर दी है। इसके अलावा किसी अप्रत्याशित कमी की स्थिति से निपटने के लिए 8.8 गीगावाट अतिरिक्त रिजर्व की भी व्यवस्था की गई है।

केपीएक्स के मुताबिक फिलहाल परमाणु और सौर ऊर्जा उत्पादन में कोई बड़ी बाधा नहीं है और बिजली की आपूर्ति तथा मांग को स्थिर रूप से संभाला जा रहा है। हालांकि, लगातार गर्म मौसम के कारण आने वाले दिनों में बिजली व्यवस्था पर दबाव बने रहने की आशंका है।

हालांकि मौसम में हल्के बदलाव के बीच सरकार ने अत्यधिक गर्मी संबंधी चेतावनी हटा दी है। इसे हटाए जाने के बावजूद बाहर काम करने वाले कर्मियों और मवेशियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है।

रविवार को संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रीय अधिकारियों की एक मीटिंग में, 'सेंट्रल डिजास्टर एंड सेफ्टी काउंटरमेजर्स हेडक्वार्टर' ने बहुत ज्यादा गर्मी से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल का रिव्यू किया।

हेडक्वार्टर ने सभी इंटरएजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स से प्रवासी कामगारों और बुज़ुर्ग किसानों की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की।

--आईएएनएस

केआर/