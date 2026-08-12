ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में क्यूबा में बदलाव की प्रक्रिया शुरू, पीछे लौटना मुश्किल: मार्को रुबियो

वॉशिंगटन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल समाप्त होने से पहले क्यूबा एक अलग भविष्य की ओर बढ़ने वाले ऐसे रास्ते पर आ जाएगा, जिसे पलटना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट शासन वाले इस द्वीप में बदलाव अमेरिका के राष्ट्रीय हित से जुड़ा है।

मंगलवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी 'द केटी मिलर पॉडकास्ट' को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस प्रशासन के खत्म होने से पहले क्यूबा एक बहुत अलग भविष्य की ओर जाने वाले ऐसे रास्ते पर होगा, जहां से पीछे लौटना मुश्किल होगा।"

क्यूबन मूल के अमेरिकी और हवाना सरकार के खिलाफ लंबे समय से सख्त रुख अपनाने वाले रुबियो ने कहा कि किसी भी बड़े बदलाव में समय लगेगा। उन्होंने इसकी तुलना पूर्वी यूरोप में दशकों तक कम्युनिस्ट शासन रहने के बाद हुए राजनीतिक परिवर्तनों से की।

उन्होंने कहा, "कोई व्यवस्था 70 साल तक बनी रहे, उसकी जड़ें गहरी हो जाएं और फिर आप यह सोचें कि उसे एक रात में उखाड़कर उसकी जगह पूरी तरह नई व्यवस्था लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता।"

रुबियो ने कहा, "इसके लिए एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है। पूर्वी यूरोप इसका अच्छा उदाहरण है। आपने देखा कि वहां के देशों को आज जैसी स्थिति में पहुंचने में तीन से पांच साल लगे। पोलैंड शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।"

हालांकि रुबियो ने यह नहीं बताया कि क्यूबा के खिलाफ ट्रंप प्रशासन कौन-कौन से खास कदम उठाने की योजना बना रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि इसका सीधा असर अमेरिकी हितों पर पड़ता है।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि क्यूबा उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा और काफी आगे तक पहुंच जाएगा। ऐसा होना जरूरी है। इस प्रशासन ने क्यूबा को जो प्राथमिकता दी है, उसे देखते हुए मैं कुछ भी पूरी तरह निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित में है।"

रुबियो ने माना कि क्यूबा से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका नजरिया एक अमेरिकी अधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेदारियों पर आधारित है।

उन्होंने कहा, "मैं क्यूबा की परवाह करता हूं। जाहिर है, मेरा उससे व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन मैं क्यूबा के लिए काम नहीं करता, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काम करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना है कि हमारे देश के हित में है कि क्यूबा सुरक्षित, स्थिर और अमेरिका के साथ बेहतर तालमेल रखने वाला देश बने। वेनेजुएला के बारे में भी मेरी यही सोच है।"

--आईएएनएस

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