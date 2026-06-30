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ट्रंप ने समाजवाद को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 30, 2026, 10:06 AM
ट्रंप ने समाजवाद को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया

वाशिंगटन, 30 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाजवाद को संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने मौजूद सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी की कड़ी आलोचना करते हुए तीखी भाषा का इस्तेमाल किया और चेतावनी दी कि देश उस दिशा में जा सकता है, जिसे उन्होंने “कम्युनिज्म” (साम्यवाद) बताया।

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के हालिया बयान पर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह समाजवादी उम्मीदवारों के लिए “पोस्टर चाइल्ड” बनने को तैयार हैं।

इस पर ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा केवल समाजवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा वैचारिक बदलाव है।

ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि यह हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है, वास्तव में, क्योंकि यह समाजवाद नहीं है, यह असल में साम्यवाद (कम्युनिज्म) है।”

उन्होंने आगे कहा, “वे ‘सोशल डेमोक्रेट’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में आप साम्यवाद की बात कर रहे हैं।”

राष्ट्रपति ने इसे देश के सामने सबसे गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, शायद हमारे देश की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा खतरा।”

ट्रंप ने आगे कहा कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 11 सितंबर और पर्ल हार्बर हमले जैसी ऐतिहासिक घटनाएँ भी शामिल हैं।

उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लोग उनकी तुलना को अतिशयोक्ति मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रुख पर जोर देते हुए कहा, “लोग जब मैं यह कहता हूं तो मुस्कुराएंगे, लेकिन समझदार लोग कहेंगे कि शायद वह सही हैं।”

उन्होंने यह भी कहा, “यह वास्तव में अमेरिका में साम्यवाद लाने जैसा है। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता।”

यह टिप्पणी उस लंबे ओवल ऑफिस प्रश्नोत्तर सत्र के अंत में आई, जिसमें पहले ईरान, चुनाव कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आव्रजन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी, और बाद में घरेलू राजनीति की ओर रुख हुआ।

अमेरिकी राजनीति में समाजवाद का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय रहा है, खासकर स्वास्थ्य सेवा, कराधान और सरकारी खर्च जैसे मामलों में। प्रगतिशील डेमोक्रेट आमतौर पर अपनी नीतियों को सामाजिक लोकतंत्र से जोड़ते हैं, जबकि रिपब्लिकन अक्सर इसे अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण के विस्तार के रूप में देखते हैं।

--आईएएनएस

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