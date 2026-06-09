ट्रंप का दावा- ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार

वॉशिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश छोड़ने और अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य अभियानों ने तेहरान की सैन्य क्षमताओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया है।

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मंगलवार को होने वाली रिपब्लिकन प्राइमरी से पहले साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम के लिए एक वर्चुअल टेली-रैली में बोलते हुए, ट्रंप ने अपनी ज्यादातर बातें ईरान, चल रही बातचीत और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति पर केंद्रित कीं।

ट्रंप ने कहा, "हम अभी बातचीत कर रहे हैं और वे एक बहुत अच्छी डील करना चाहते हैं। वे हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। वे हमें कोई भी परमाणु हथियार न रखने का वादा करने को भी तैयार हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और यह बात बहुत स्पष्ट है।"

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने कहा, "हमने उनकी सेना को तबाह कर दिया है। हमने उनकी हर उस चीज को तबाह कर दिया है जिसे तबाह किया जा सकता था, जिसमें उनका नेतृत्व भी शामिल है। उनकी नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उनके पास 159 जहाज थे। हर जहाज अभी पानी के नीचे है।"

राष्ट्रपति ने बातचीत से अच्छे नतीजे की उम्मीद जताई और कहा कि जल्द ही जीत की औपचारिक घोषणा हो सकती है।

ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि हम वह लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन आप असल में इसे अगले दो सप्ताह में जीतेंगे जब हम पूरी जीत का ऐलान करेंगे। यह पूरी जीत होगी। यह बहुत जल्द होगा और तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी।"

ये बातें तब कहीं गईं जब ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन वोटरों से ग्राहम का समर्थन करने को कहा। ग्राहम उनके लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और ईरान के प्रति सख्त रुख अपनाने के मामले में सीनेट में सबसे मुखर समर्थकों में से एक रहे हैं।

ट्रंप ने कहा, "और लिंडसे शुरू से ही मेरे साथ इस मामले में लड़ते रहे हैं। हम एक बहुत मजबूत टीम रहे हैं।"

ट्रंप ने बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री खर्च और कंजर्वेटिव ज्यूडिशियल नियुक्तियों में ग्राहम की भूमिका की भी तारीफ की।

ट्रंप ने कहा, "मैं सीनेटर लिंडसे ग्राहम को कई सालों से जानता हूं, और वे हमेशा साउथ कैरोलिना के लोगों के लिए अथक समर्थक रहे हैं।"

राष्ट्रपति ने कहा कि ग्राहम को उनका 'पूरा समर्थन' हासिल है और वोटरों से मंगलवार की रिपब्लिकन प्राइमरी में उनका समर्थन करने की अपील की।

ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की लेफ्टिनेंट गवर्नर पामेला एवेट का भी समर्थन किया, उन्हें 'अमेरिका को प्राथमिकता देने वाली देशभक्त' बताया और उम्मीद जताई कि वह एक सफल गवर्नर बनेंगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस