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अन्तरराष्ट्रीय

सिंगापुर और अमेरिका ने भारत के लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

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(Updated )
सिंगापुर

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी सिंगापुरवासियों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बधाई दी है। वहीं, अमेरिका ने भी भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है।

राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र में कहा, "सिंगापुर के लोगों की ओर से मैं भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के खुशी के मौके पर आपको और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। सिंगापुर और भारत के बीच एक मजबूत और भविष्य की ओर देखने वाली 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' है, जो लोगों के बीच आपसी करीबी रिश्तों पर आधारित है। हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें कौशल विकास, डिजिटलीकरण, स्थिरता और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। अपनी-अपनी खूबियों का लाभ उठाते हुए, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दोनों देश अपने लोगों के फ़ायदे के लिए नए अवसर तलाशते रहेंगे।"

थर्मन शनमुगरत्नम ने आगे लिखा, "सिंगापुर और भारत एक शांतिपूर्ण, खुले और आपस में जुड़े हुए क्षेत्र के लिए भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हम आसियान के सबसे पुराने डायलॉग पार्टनर में से एक के तौर पर भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ताकि क्षेत्रीय एकीकरण और मजबूती को बढ़ाया जा सके - खासकर व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्रों में। कृपया आपके अच्छे स्वास्थ्य और भारत के लोगों की निरंतर समृद्धि और खुशहाली के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें।"

वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मैं भारत के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की बदौलत, अमेरिका-भारत संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग और व्यापार तक, हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित, मजबूत और अधिक समृद्ध बना रहा है। हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और परिवार के गहरे संबंध एक ऐसी साझेदारी की नींव हैं जो अभिनव, लचीली और भविष्योन्मुखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका उस भविष्य की ओर देख रहा है जिसे हमारे दोनों देश मिलकर बनाएंगे।"

बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया। उच्चायोग ने एक्स पर लिखा, "बांग्लादेश में भारतीय सुबह होते ही हमारे तटों पर तिरंगा लहराता है। सूर्यपथ तिरंगा के इस ऐतिहासिक सफर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब भारत-भूटान की है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक भारतीय तिरंगे को आगे ले जाएं और भारतीयों को हर घर तिरंगा का जोश फैलाने के लिए प्रेरित करें।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस