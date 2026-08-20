बीजिंग, 20 अगस्त (आईएएनएस)। चीन विकलांग व्यक्ति संघ (सीडीपीएफ) ने 19 अगस्त को ल्हरासा में शीत्सांग की सहायता कार्यों के संबंध में एक बैठक आयोजित की।

बैठक में जानकारी दी गई कि 14वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से, शीत्सांग ने दिव्यांगों के लिए सेवाओं के विकास हेतु कुल 1.13 अरब युआन आवंटित किए हैं, 458.283 लाख युआन सहायता राशि प्राप्त की है और 27 प्रमुख सहायता परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं, जिससे शीत्सांग में दिव्यांगों के लिए सेवाओं का उच्च गुणवत्ता वाला विकास हुआ है।

14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सीडीपीएफ ने 0-6 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास सहायता, दिव्यांग व्यक्तियों के बुनियादी पुनर्वास और कठिन परिस्थितियों में गंभीर रूप से दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों के लिए बाधा-मुक्त नवीनीकरण जैसी परियोजनाओं के समर्थन के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए।

केंद्र सरकार के बजटीय कोष से शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश दिव्यांग व्यक्ति देखभाल केंद्र और शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश अंध मालिश अस्पताल के दूसरे चरण के निर्माण के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 18 नए काउंटी-स्तरीय व्यापक सेवा केंद्रों के निर्माण में सहायता प्रदान की गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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