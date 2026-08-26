शी चिनफिंग ने शीत्सांग के शिकाजे में भूस्खलन आपदा पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए

बीजिंग, 26 अगस्त (आईएएनएस)। नेपाल की तरफ से बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे आई भूस्खलन आपदा की वजह से शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के शिकाजे शहर के चीलोंग जिले में चीलोंग बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर जनहानि हुई और कई लोग लापता हो गए।

आपदा के तुरंत बाद चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता लापता लोगों की हर संभव तरीके से तलाश करना, खतरे में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना, घायलों का तुरंत इलाज कराना और जनहानि को जितना हो सके कम करना है।

साथ ही उन्होंने निगरानी और चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने, वैज्ञानिक तरीके से बचाव अभियान चलाने और किसी भी दूसरी आपदा को रोकने पर जोर दिया।

शी चिनफिंग ने इस बात को भी रेखांकित किया कि अभी बाढ़ नियंत्रण का बेहद महत्वपूर्ण दौर चल रहा है इसलिए सभी क्षेत्रों और संबंधित विभागों को चरम सोच और न्यूनतम स्तर की सोच अपनाते हुए बाढ़ व तूफान रोकथाम के सभी उपायों को पूरी गंभीरता से लागू करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न जोखिमों और खतरों की जांच व सुधार को और मजबूत करने तथा बड़ी व गंभीर आपदाओं को रोककर जनता की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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