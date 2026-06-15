शीत्सांग में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण संबंधी विनियमों का नया संशोधित संस्करण 1 सितंबर से प्रभावी होगा

बीजिंग, 15 जून (आईएएनएस)। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की 12वीं जन कांग्रेस की स्थायी समिति की 23वीं बैठक में शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण संबंधी विनियमों का नया संशोधित संस्करण पारित किया गया है, जो आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर से प्रभावी होगा।

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विनियमों में आठ अध्याय हैं, जिनमें सामान्य प्रावधान, अचल सांस्कृतिक धरोहरें, पुरातात्विक उत्खनन, संग्रहालय संग्रह और निजी तौर पर एकत्रित सांस्कृतिक धरोहरें, अनुसंधान एवं उपयोग, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन, कानूनी जिम्मेदारियां और पूरक प्रावधान शामिल हैं। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को सुदृढ़ करना, चीनी राष्ट्र की उत्कृष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, देशभक्ति और क्रांतिकारी परंपरा की शिक्षा देना और समाजवादी आध्यात्मिक एवं भौतिक सभ्यता का निर्माण करना है।

यह समझा जाता है कि शीत्सांग के अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर संसाधनों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित ये विनियम, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और उपयोग के लिए कानूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाते हैं, और शीत्सांग की सांस्कृतिक धरोहरों के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास के लिए एक ठोस कानूनी बाधा का निर्माण करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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