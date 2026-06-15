श्रीलंका में उत्साह के साथ मनाया गया ड्रैगन बोट फेस्टिवल

बीजिंग, 15 जून (आईएएनएस)। 2026 ड्रैगन बोट सांस्कृतिक महोत्सव और चीन-श्रीलंका मैत्री कप ड्रैगन बोट दौड़ का आयोजन रविवार को कोलंबो में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। यह कार्यक्रम कोलंबो पोर्ट सिटी बीच स्क्वायर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंचे।

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समुद्र किनारे सजी रंग-बिरंगी ड्रैगन बोट, चीनी संस्कृति की झलक और प्रतियोगिता के लिए तैयार टीमों ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया। आयोजन स्थल पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।

प्रतियोगिता में कुल 19 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें चीन की 4 टीमें भी शामिल थीं। भाग लेने वालों में श्रीलंका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी, श्रीलंकाई सेना के जल क्रीड़ा विशेषज्ञ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि, चीनी संस्थानों और प्रवासी संगठनों के सदस्य तथा खेल क्लबों के प्रतिभागी शामिल रहे।

श्रीलंका में चीनी राजदूत छी चनहोंग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रैगन बोट दौड़ चीन की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है, जो एकजुटता, सहयोग और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती है।

वहीं, श्रीलंका के युवा मामले और खेल मंत्री सुनील कुमार गमागे ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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