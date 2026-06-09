शी चिनफिंग और उनकी पत्नी ने चीन-डीपीआरके मित्रता टावर पर श्रद्धांजलि अर्पित की

बीजिंग, 9 जून (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के महासचिव और राष्ट्रपति शी चिनफिंग और उनकी पत्नी फंग लीयुआन ने मंगलवार को सुबह चीन-डीपीआरके मित्रता टावर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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कोरियाई श्रमिक पार्टी के महासचिव और कोरियाई लोकतांत्रिक जन गणराज्य (डीपीआरके) के राज्य मामला आयोग के अध्यक्ष किम जोंग-उन और उनकी पत्नी री सोल-जू भी इस दौरान मौजूद थे।

सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर शी चिनफिंग और फंग लीयुआन मूतान चोटी के तल पर स्थित चीन-डीपीआरके मित्रता टावर पहुंचे। किम जोंग-उन और री सोल-जू ने उनका स्वागत किया। डीपीआरके के सैन्य बैंड ने दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए। ऑनर गार्ड धीरे-धीरे फूलों की टोकरी को प्लेटफॉर्म पर ले गए। फूलों की टोकरी के रिबन पर "चीनी जन स्वयंसेवी सेना के शहीदों को हमेशा सलाम" लिखा हुआ था। शी चिनफिंग ने धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म पर जाकर फूलों की टोकरी पर रिबन सजाए। सभी लोग चीनी जन स्वयंसेवी सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने मौन खड़े रहे। उसके बाद शी चिनफिंग और किम जोंग-उन ने गार्ड ऑफ ऑनर परेड देखी।

फिर मित्रता टावर के स्मारक भवन में किम जोंग-उन ने शी चिनफिंग को ऐतिहासिक सामग्री, तस्वीरों और चित्रों का परिचय दिया। दोनों नेताओं का समान विचार है कि गत 50 के दशक में चीन और डीपीआरके का साथ में लड़ाई का इतिहास दोनों पक्षों के लिए शाश्वत ऐतिहासिक स्मृति है। दोनों पक्षों को स्मारक सुविधाओं की रक्षा कर विशेषता वाले क्रांतिकारी शिक्षा और किशोरों के लिए नैतिक शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, ताकि महान चीन-डीपीआरके परंपरागत मित्रता पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हो सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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