शी चिनफिंग ने उच्च गुणवत्ता के साथ प्रतिरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया

बीजिंग, 31 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो ने 30 जुलाई की दोपहर के बाद पेइचिंग में उच्च गुणवत्ता से प्रतिरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण पर 27वां सामूहिक अध्ययन सत्र आयोजित किया।

Read More

महासचिव शी चिनफिंग ने इस सत्र की अध्यक्षता करते समय बल दिया कि हमें राजनीतिक नेतृत्व और सृजनात्मक विकास मजबूत कर उच्च गुणवत्ता से प्रतिरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ाना, समय पर सेना के सौवें स्थापना दिवस के संघर्ष लक्ष्य को पूरा करना और आम तौर पर प्रतिरक्षा तथा सेना के आधुनिकीकरण में निर्णायक प्रगति प्राप्त करना चाहिए ताकि चीनी आधुनिकीकरण से शक्तिशाली देश के निर्माण और राष्ट्रीय महान पुनरुत्थान के लिए प्रगाढ़ रणनीतिक समर्थन किया जाए।

ध्यान रहे यह अध्ययन सत्र एक अगस्त को सेना स्थापना दिवस की पूर्व बेला में हुआ। शी चिनफिंग ने सीपीसी केंद्रीय कमेटी और केंद्रीय फौजी आयोग की ओर जन मुक्ति सेना के कमांडरों और सैनिकों, सशस्त्र पुलिस बल के ऑफिसरों तथा जवानों, सेना के नागरिक कर्मियों, रिजर्व सैनिक और मिलिशिया को त्योहार की बधाई दी।

शी ने बल दिया कि राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना सेना निर्माण का आधार है। हमें सेना पर पार्टी के निरपेक्ष नेतृत्व पर कायम रहना है।

उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता से प्रतिरक्षा और सेना का आधुनिकीकरण बढ़ाने की मूल दिशा और परीक्षण का मापदंड लड़ाई शक्ति है। हमें मानव रहित स्मार्ट तकनीक के सैन्य इस्तेमाल और साइबर सूचना व्यवस्था के निर्माण को मजबूत कर कदम ब कदम स्मार्ट सैन्य व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।

उन्होंने इस पर भी बल दिया कि एकीकृत राष्ट्रीय रणनीतिक व्यवस्था और क्षमता की उन्नति करना उच्च गुणवत्ता से प्रतिरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण बढ़ाने का अनिवार्य रास्ता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/