शी चिनफिंग का महत्वपूर्ण लेख "च्याओ युलू की तरह काउंटी सीपीसी सचिव बनना" प्रकाशित

बीजिंग, 30 जून (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति की आधिकारिक पत्रिका “छोशी” का 13वां अंक, जो 1 जुलाई को प्रकाशित होगा, सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण लेख, जिसका शीर्षक "च्याओ युलू की तरह एक काउंटी सीपीसी सचिव बनना" है, को पुनः प्रकाशित करेगा।

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यह भाषण महासचिव शी चिनफिंग ने 12 जनवरी, 2015 को केंद्रीय सीपीसी स्कूल में काउंटी स्तर के पार्टी सचिवों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के छात्रों के साथ एक संगोष्ठी में दिया था।

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि सीपीसी की संगठनात्मक संरचना और राज्य सत्ता की संरचना में, काउंटी स्तर उच्च और निम्न स्तरों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और अर्थव्यवस्था का विकास करने, लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने, स्थिरता बनाए रखने और दीर्घकालिक राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। एक अच्छा काउंटी सीपीसी सचिव कैसे बना जा सकता है? कॉमरेड च्याओ युलू ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। काउंटी सीपीसी सचिव बनने के लिए, व्यक्ति को च्याओ युलू जैसा ही काउंटी सीपीसी सचिव होना चाहिए।

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक अच्छा काउंटी सीपीसी सचिव बनने के लिए, व्यक्ति को हमेशा सीपीसी को ध्यान में रखना चाहिए। सीपीसी के प्रति निष्ठा काउंटी सीपीसी सचिव के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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