'शी चिनफिंग : चीन का शासन' के खंड 5 को तुर्किये में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली

बीजिंग, 4 जुलाई (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार, 1 जुलाई को तुर्किये की राजधानी अंकारा में 'शी चिनफिंग : चीन का शासन' के खंड 5 के प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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इस कार्यक्रम का आयोजन चीनी राज्य परिषद के प्रेस कार्यालय, चीन के विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन और तुर्किये स्थित चीनी दूतावास द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यक्रम में चीन और तुर्किये के मेहमानों के साथ-साथ प्रकाशन, थिंक टैंक, मीडिया और अन्य क्षेत्रों के 200 से अधिक अतिथि भी शामिल हुए।

इस कार्यक्रम के स्थल पर तुर्किये की राजनीतिक हस्तियों ने 'शी चिनफिंग : चीन का शासन' के खंड 5 के महत्वपूर्ण मूल्य की काफी प्रशंसा की। उनका मानना है कि यह पुस्तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चीन के विकास दर्शन, शासन रणनीतियों और वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक विचारों की गहरी समझ हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है, और विभिन्न क्षेत्रों में तुर्किये और चीन के बीच आदान-प्रदान और सहयोग को गहरा करने में भी नई गति प्रदान करेगी।

अपने संबोधन में, तुर्किये की ग्रैंड नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष गेराल्ड एडन और तुर्किये के संस्कृति और पर्यटन उप मंत्री गोखान याजग ने कहा कि 'शी चिनफिंग : चीन का शासन' के खंड 5 में सभी पक्षों को वैश्विक मुद्दों पर चीन की नीतिगत संभावनाओं और रणनीतिक विचारों को समझने के लिए अधिक संदर्भ दिए गए हैं, जिसका अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से तुर्किये के लिए सकारात्मक संदर्भ मूल्य है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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