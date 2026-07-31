स्पेन पर इटली की पीएम मेलोनी का फूटा गुस्सा, शेंगेन एरिया सस्पेंड करने की दी चेतावनी

रोम, 31 जुलाई (आईएएनएस)। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने घोषणा की है कि रोम इटली की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने के लिए तैयार है। पीएम मेलोनी के इस फैसले में स्पेन के साथ शेंगेन एरिया को सस्पेंड करना भी शामिल है।

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पीएम मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा बयान में जोर देकर कहा, "सेउटा से आ रही तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और एक बार फिर दिखाती हैं कि बिना कंट्रोल वाला गैर-कानूनी इमिग्रेशन यूरोप के बॉर्डर की सुरक्षा के लिए एक पक्का खतरा है। मैंने गृह मंत्री माटेओ पियांटेडोसी से बात की है। इटली चुपचाप खड़ा होकर नहीं देखेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "हम संबंधित विभाग को बुला रहे हैं, और इन बैठकों के बाद हम सीमा की रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खास कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जिसमें स्पेन के साथ शेंगेन एरिया को सस्पेंड करना भी शामिल है। गैर-कानूनी इमिग्रेशन पर हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सीमा की रक्षा करना, मानव तस्करी को रोकना और प्रभावी तरीके से लोगों को वापस लाना इस सरकार की लाइन बनी रहेगी।"

इटली के डिप्टी पीएम एंटोनियो तजानी ने भी ऐसी ही अपील की। ​​तजानी ने स्पेन सरकार के 500,000 से ज्यादा अनियमित इमिग्रेंट्स को स्पैनिश और यूरोपीय नागरिकता देने के फैसले को बहुत गलत बताया और स्पेन के लिए शेंगेन एरिया बंद करने का सपोर्ट किया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं स्पेन के लिए शेंगेन एरिया बंद करने के पक्ष में हूं, और मुझे मंत्री पियांटेडोसी के कामों पर पूरा भरोसा है। अनियमित और अनियंत्रित इमिग्रेशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सेउटा से आ रही तस्वीरें दिखाती हैं कि मैड्रिड सरकार का 500,000 से ज्यादा अनियमित इमिग्रेंट्स को स्पेनिश और, इसलिए यूरोपीय नागरिकता देने का फैसला कितना गलत है और मानव तस्करी को बढ़ावा देता है।"

इटली के नेताओं का यह बयान तब आया जब गुरुवार को सैकड़ों लोग तैरकर या हवा भरने वाले डिवाइस का इस्तेमाल करके मोरक्को से सेउटा के लिए ताराजल बीच पर पहुंचे।

इस बीच, स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने तजानी के बयान को अनुचित बताया और घोषणा की कि उन्होंने इटली के राजदूत को तलब किया है।

एक्स पर तजानी की पोस्ट के जवाब में अल्बेरेस ने कहा, "यह संदेश एक साझेदार और मित्र देश के विदेश मंत्री के लिए अशोभनीय है, जिससे हम यूरोपीय एकजुटता की उम्मीद करते हैं, न कि पक्षपातपूर्ण लोकतंत्र की। आज की घटनाएं एक अदालत के फैसले से संबंधित हैं। ट्वीट में क्या कहा गया है, इससे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने कल इटली के राजदूत को तलब किया है।"

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कई माइग्रेंट्स के तैरकर सेउटा पहुंचने के बाद स्पेन ने गुरुवार को घोषणा की कि वह सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेउटा में और सेना भेजेगा। खबर है कि सेउटा पहुंचने की कोशिश में करीब नौ लोगों की मौत हो गई।

स्पेन का यह निर्णय सेउटा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के अनुरोध के बाद आया, जिन्होंने अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैड्रिड से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर शहर की स्थिति नियंत्रित करने का आग्रह किया था।

बता दें कि शेंगेन एरिया इटली और स्पेन के बीच का कोई समझौता नहीं है। ये दोनों देश यूरोपीय देशों के साझा शेंगेन एरिया का हिस्सा हैं, जिसके तहत सदस्य देशों के बीच आपसी सीमाओं पर सामान्य तौर पर जांच नहीं होती है और एक ही वीजा से इन सभी देशों में यात्रा की जा सकती है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी