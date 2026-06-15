स्लोवाकिया में पीएम मोदी से मुलाकात पर भारतीय प्रवासी और स्लोवाक कलाकार बोले- 'उनसे मिलकर सम्मानित महसूस किया'

ब्रातिस्लावा, 15 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों और स्लोवाक कलाकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद लोगों ने कहा कि उनसे मिलकर उन्हें गर्व महसूस हुआ।

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प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय ने ग्रैंड होटल रिवर पार्क में भव्य स्वागत किया। स्लोवाकिया की पारंपरिक रोटी और नमक भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान "मोदी-मोदी" और "भारत माता की जय" के नारे भी गूंजे।

पीएम मोदी की यात्रा पर स्लोवाक संगीत एवं आध्यात्मिक समूह 'महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट' के संस्थापक तथा ड्रमर मारेक जिलिनेक ने कहा, "हमारे बैंड को महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट कहा जाता है। मैं गायक नहीं, बल्कि ड्रमर हूं। यह हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। हम स्लोवाकिया स्थित भारतीय दूतावास के आभारी हैं, जिसने हमें प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रस्तुति देने का अवसर दिया।"

भारतीय समुदाय के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने कहा, "ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी आंखें नम थीं और दिल गर्व से भरा हुआ था। मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने और उनसे मिलने का अवसर मिला। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं।"

एक अन्य सदस्य नितिन पटेल ने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत के प्रधानमंत्री से इतने करीब से मिलने और हाथ मिलाने का अवसर मिलेगा। मुझे उनका कार्य करने का तरीका बहुत पसंद आया। मैं उनके स्वभाव और समर्पण से बेहद प्रभावित हूं।"

भारतीय समुदाय के सदस्य चिराग ने कहा, "यह जानकर अच्छा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार यहां आए हैं। उनसे मिलकर खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि यहां रहने वाले भारतीयों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठेंगे।"

समुदाय के एक अन्य सदस्य सागर ने कहा, "हम बहुत खुश हैं कि पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री स्लोवाकिया आए। उन्होंने हमसे हाथ मिलाया, यह हमारे लिए यादगार पल है।"

स्लोवाक समूह लुक्निका एन्सेम्बल ने प्रधानमंत्री मोदी के ब्रातिस्लावा के ग्रैंड होटल रिवर पार्क में आने पर भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रस्तुत किया। समूह की एक कलाकार ने कहा, "मेरा नाम डेमोनिका है और आज हम अपनी गायक-मंडली के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'वंदे मातरम' प्रस्तुत कर रहे थे।"

एक और कलाकार ल्यूक्निका एन्सेम्बल की नीना ने कहा, "यह सच में बहुत सुंदर था, यह सच में एक ऐसा अनुभव था और मुझे लगता है कि उन्हें (पीएम मोदी को) यह पसंद आया। उन्होंने हमारे उच्चारण की सराहना की, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे और मेरा मानना ​​है कि हमने बहुत अच्छा काम किया और हमें अनुभव बहुत पसंद आया और यह बहुत बढ़िया था, इसलिए धन्यवाद।"

--आईएएनएस

केके/एएस