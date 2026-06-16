स्लोवाक राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी बोले- 'आपके विचार हमेशा बहुत प्रेरक और मूल्यवान होते हैं'

ब्रातिस्लावा, 16 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पेलेग्रिनी की समझ और विचारों को बहुत प्रेरणात्मक और कीमती बताया और कहा कि उनसे मिलकर खुशी हुई।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राष्ट्रपति पेलेग्रिनी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे खुशी है कि हम अपनी पिछली बैठक के दौरान हुई जरूरी बातचीत को जारी रख पाए। आपकी समझ और विचार हमेशा बहुत प्रेरणा देने वाले और कीमती होते हैं।”

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पेलेग्रिनी का एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंधों पर जोर दिया गया था। अपने पोस्ट में, स्लोवाक राष्ट्रपति ने कहा, “मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी और मैं इस फरवरी में नई दिल्ली की मेरी यात्रा के दौरान शुरू हुई खुली और दोस्ताना बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं।”

पीएम मोदी ने उपनिषदों का स्लोवाक में अनुवाद करने वाले डॉ. रॉबर्ट गैफ्रिक से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कर लिखा, "कल शाम ब्रातिस्लावा में, मैं डॉ. रॉबर्ट गैफ्रिक से मिला, जिन्होंने उपनिषदों का स्लोवाक में अनुवाद करने की कोशिश को लीड किया है। भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए उनका जुनून तारीफ के काबिल है।"

पीएम मोदी और स्लोवाक प्रेसिडेंट ने एक-दूसरे को उपहार भी दिए और एक पेंटिंग प्रदर्शनी भी देखी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में इस पेंटिंग एग्जीबिशन में ब्रातिस्लावा में बनारस कनेक्शन बताया और लिखा, "ब्रातिस्लावा में बनारस का कनेक्शन! कल ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में, प्रेसिडेंट पेलेग्रिनी और मैंने वाराणसी पर आधारित एक दिलचस्प प्रदर्शनी देखी, जिसमें हाल ही में शहर घूमने आए स्लोवाक कलाकारों के काम भी शामिल थे। कला और संस्कृति में सच में लोगों को करीब लाने की एक अनोखी काबिलियत होती है। इस प्रदर्शनी में जिन लोगों के काम दिखाए गए, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं।"

इससे पहले 15 जून को पीएम मोदी और स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ब्रातिस्लावा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में अपनी बातचीत के दौरान अलग-अलग विषयों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ आज की बातचीत में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट लिंकेज, ऊर्जा, बायोफ्यूल और भी बहुत कुछ जैसे अलग-अलग विषयों पर बात हुई। डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग करने की बहुत गुंजाइश है। हमने लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के बारे में भी बात की।”

दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत की। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती साझेदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, “दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच अच्छे और दोस्ताना संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।”

--आईएएनएस

केके/एएस