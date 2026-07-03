सीजीटीएन सर्वेक्षण : अमेरिकी राष्ट्रीय छवि के बारे में धारणाओं पर डेटा

बीजिंग, 3 जुलाई (आईएएनएस)। सीजीटीएन ने चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय के सहयोग से, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टडीज इन द न्यू एरा के माध्यम से अमेरिका की राष्ट्रीय छवि पर एक वैश्विक सर्वेक्षण आयोजित किया। इस सर्वेक्षण में 39 देशों के 12,302 उत्तरदाताओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गईं।

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यह सर्वेक्षण ऑनलाइन माध्यम से पैनल-आधारित नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करके किया गया, जिसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित किया गया था। नमूने को आयु और लिंग के संदर्भ में प्रत्येक देश के जनगणना वितरण को प्रतिबिंबित करने के लिए भारित किया गया था, जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों और प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रतिनिधि मिश्रण शामिल था।

अमेरिका के बारे में समग्र धारणाओं के संबंध में :-

64.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अमेरिका को एक भयावह देश बताया।

75.0 प्रतिशत ने इसे एक अत्याचारी देश माना।

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में :-

72.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन को और गहरा कर दिया है।

67.5 प्रतिशत का मानना था कि पक्षपातपूर्ण संघर्ष अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की एक मूलभूत खामी बन गया है।

64.4 प्रतिशत का मानना था कि अमेरिकी न्यायपालिका पक्षपातपूर्ण राजनीतिक संघर्ष का एक उपकरण बन गई है।

71.7 प्रतिशत ने कहा कि अमेरिकी चुनावों में राजनीति में धन का प्रभाव अत्यधिक हो गया है, जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था की निष्पक्षता कमजोर हो रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/