रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा- सही मायने में मिल रहा बहुत सम्मान

मॉस्को, 15 अगस्त (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भारत की शानदार सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सही मायने में बहुत सम्मान पा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत-रूस के बीच अच्छे सहयोग के बारे में भी बात की।

पुतिन ने अपने संदेश में लिखा, "भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल से बधाई स्वीकार करें। आपका देश आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में शानदार सफलता हासिल कर रहा है और दुनिया भर में इसका बहुत सम्मान किया जा रहा है। रूस और भारत के बीच संबंध खास और खास रणनीतिक साझेदारी की भावना से सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं। मॉस्को और नई दिल्ली अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छे सहयोग कर रहे हैं और यूएन, एससीओ, ब्रिक्स और दूसरे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म के तहत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मिलकर की गई कोशिशें रूस-भारत के अच्छे संबंध को और मजबूत करने में मदद करेंगी, हमारे दोस्ताना लोगों के फायदे के लिए, साथ ही अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी। मैं आपके और आपके सभी साथी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य और हर सफलता की कामना करता हूं।"

भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं, देश की शानदार विकास यात्रा पर जोर दिया और इसकी तरक्की के लिए मॉस्को के पक्के समर्थन को दोहराया।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत ने जो विकास का रास्ता बनाया है, उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। जैसे-जैसे आप तरक्की के इस सफर पर आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए रूस का समर्थन आज भी उतना ही मजबूत है जितना सौ साल पहले था और आगे भी रहेगा। जय हिंद। रूस और भारत की दोस्ती की जय।”

इस बीच, रशियन कॉस्मोनॉट्स प्योत्र डुब्रोव, एना किकिना और एंड्री फेड्याव ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से भारत के लोगों को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं, जिससे भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और स्पेस सहयोग पर जोर दिया गया।

आजादी के बाद से भारत की तरक्की के सफर की सराहना करते हुए डुब्रोव ने कहा, "प्यारे दोस्तों, आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आठ दशक पहले, भारत गुलामी से आजाद हुआ और आत्मनिर्भरता और खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा। खास बात यह है कि इस साल इंसानी स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन की ऐतिहासिक उड़ान की 65वीं सालगिरह भी है।”

सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन के भारत के ऐतिहासिक दौरे को याद करते हुए, रूसी कॉस्मोनॉट किकिना ने दोनों देशों के बीच पक्की दोस्ती और स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनके लंबे समय से चले आ रहे सहयोग पर जोर दिया।

किकिना ने कहा, “नवंबर 1961 में, वे भारत आए और कहा कि भारत ऊपर से बहुत सुंदर है, लेकिन धरती पर यह और भी सुंदर है। यह खास है क्योंकि यह सच्चे दोस्तों का घर है। हमारे देशों के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, और स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। इसकी शुरुआत 1975 में पहले भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च के साथ हुई, और इसके बाद 1984 में पहले भारतीय कॉस्मोनॉट, राकेश शर्मा ने सफल उड़ान भरी।”

उन्होंने कहा, “आज भारत अपना मुख्य स्पेसक्राफ्ट गगनयान बना रहा है और भारतीय यात्रियों को ज्वज्दनी गोरोडोक में यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है।”

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए फेड्याव ने कहा, “इस माहौल में हम भारत के दोस्ताना लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर दिल से बधाई देते हुए बहुत खुश हैं। हम उनके लिए शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को सपने बाहरी अंतरिक्ष की खोज में नई जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करें। भारत-रूस की दोस्ती अमर रहे।”

--आईएएनएस

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