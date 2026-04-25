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Russia North Korea Ties : रूस की स्टेट ड्यूमा के स्पीकर उत्तर कोरिया पहुंचे, शहीद सैनिकों के स्मारक समारोह में होंगे शामिल

उत्तर कोरिया-रूस सैन्य साझेदारी मजबूत, युद्ध स्मारक उद्घाटन में रूसी संसद स्पीकर शामिल
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Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 02:41 AM
रूस की स्टेट ड्यूमा के स्पीकर उत्तर कोरिया पहुंचे, शहीद सैनिकों के स्मारक समारोह में होंगे शामिल

प्योंगयांग: रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। वह यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ते हुए मारे गए सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे।

रूसी समाचार एजेंसी तास ने ड्यूमा प्रेस सेवा के हवाले से बताया कि स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष वोलोडिन कार्य यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। वह कुर्स्क क्षेत्र की मुक्ति अभियान में हिस्सा लेने वाले कोरियाई सैनिकों के साहस को समर्पित स्मारक परिसर और संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।

डीपीआरके (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया) उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है। रिपोर्ट के अनुसार, वोलोडिन रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही, वह उत्तर कोरियाई संसद के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे।

उत्तर कोरिया की सर्वोच्च जनसभा के अध्यक्ष जो योंग-वोन ने प्योंगयांग पहुंचने पर वोलोडिन का स्वागत किया।

उत्तर कोरिया प्योंगयांग में ‘विदेशी सैन्य अभियानों में युद्ध कारनामों का स्मारक संग्रहालय’ खोलने जा रहा है। यह संग्रहालय उन उत्तर कोरियाई सैनिकों को समर्पित है, जो यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ते हुए मारे गए।

रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर के बाद उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए करीब 15,000 सैनिक भेजे थे।

पिछले वर्ष 26 अप्रैल को रूस ने दावा किया था कि उसने कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेनी बलों से वापस ले लिया है, जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिकों की भी भूमिका रही।

इस बीच, बुधवार को उत्तर कोरिया के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री पांग तू-सोप और रूस के आंतरिक मंत्री व्लादिमीर कोलोकोल्त्सेव के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

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