'डेब्यू विकेट हमेशा मेरा पसंदीदा रहेगा': मानव सुथार

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर मानव सुथार के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ हुई टेस्ट करियर की शुरुआत बेहद यादगार रही है। सुथार ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहद प्रभावित किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अपने पहले ही मैच में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता। सुथार ने कहा है कि उनका डेब्यू विकेट हमेशा उनका पसंदीदा विकेट रहेगा।
सुथार ने जियोस्टार पर अपने डेब्यू टेस्ट के बारे में कहा, "गौतम सर और कप्तान ने मुझे बताया कि मैं अपना डेब्यू करूंगा। यह बहुत गर्व का पल था क्योंकि, जब से मैंने खेलना शुरू किया, यह मेरा, मेरे पिता का और सभी का सपना था कि मैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं। जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया और जैसे-जैसे मैं रैंक में आगे बढ़ा, रेड-बॉल क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ था। यह खेल का शिखर है। इसलिए, चाहे मैं अंडर-19 क्रिकेट खेल रहा था या रणजी ट्रॉफी, लक्ष्य हमेशा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना था। सभी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मोटिवेट किया, इसलिए यह सच में बहुत खास लगा। मुझे कैप देते समय कुलदीप भाई की स्पीच बहुत प्रेरित करने वाली थी।"
युवा खिलाड़ी ने कहा, "जब मेरा नाम टीम में आया, तो मैं आईपीएल के दौरान भी लाल गेंद से अभ्यास कर रहा था, यह सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो मैं चीजों को कैसे करूंगा। यहां आने के बाद, मेरे तीन या चार लंबे अभ्यास सेशन हुए। गेंदबाजी में, यह सच में मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे लगाते हैं। अगर आपको गेंदबाजी पसंद है, तो आप बिना एहसास किए 20-25 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जितना हो सके उतनी गेंदबाजी करते रहें।"
न्यू चंडीगढ़ की पिच पर अपनी गेंदबाजी योजना पर सुथार ने कहा, "डेब्यू विकेट हमेशा उनका पसंदीदा रहेगा। जब वे गेंदबाजी कर रहे थे, तो कुछ गेंदें टर्न ले रही थीं। जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था, तो कभी-कभी गेंदें रुक जाती थीं। इसलिए, मुझे लगा कि उस ट्रैक पर स्पिनरों को कुछ मदद मिल सकती है। जैसे ही मैंने अपना पहला ओवर फेंका, गेंद टर्न लेने लगी, इसलिए मैंने उस विकेट पर अपनी स्टॉक बॉल से ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करने की कोशिश की।"
उन्होंने कहा, "मेरा फोकस लगातार गेंद को सही एरिया में डालने पर था। शुरू से ही, मैंने स्पॉट-गेंदबाजी पर फोकस किया है। मेरी जो भी निरंतरता है, वह उसी की वजह से है। मेरा पसंदीदा विकेट जाहिर तौर पर पहला था, मेरा डेब्यू विकेट। यह हमेशा मेरा पसंदीदा रहेगा।"
टेस्ट में मानव के प्रदर्शन पर गौर करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 564 रन बनाए। मानव ने 41 गेंदों पर 28 रन बनाए थे।
अफगानिस्तान अपनी पहली पारी में 152 और दूसरी पारी में 112 रन पर आउट हो गई थी। मानव ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए। उनके डेब्यू विकेट अब्दुल मलिक थे। कुल 7 विकेट लेने और 28 रन बनाने वाले 23 साल के मानव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत ने मैच पारी और 300 रन से जीता था।