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अन्तरराष्ट्रीय

कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने मचाई तबाही, 13 लोगों की मौत: जेलेंस्‍की

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कीव

नई द‍िल्‍ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला करते हुए यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि हमले में कीव समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''रात भर से आपातकालीन राहत और बचाव दल रूसी हमलों से प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा हमला था। रूस लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और उसने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे अलग-अलग हथियारों का एक साथ इस्तेमाल किया, ताकि नागरिक बुनियादी ढांचे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। कीव और उसके आसपास के इलाके, साथ ही ओडेसा और चेर्निहीव क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है।''

जेलेंस्‍की ने बताया क‍ि राजधानी कीव में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक ऊंची इमारत भी शामिल हैं, जिसकी ऊपरी मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गईं। इसके अलावा एक बच्चों का अस्पताल और एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस रूसी हमले में कीव में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आसपास के क्षेत्र में एक व्यक्ति की जान गई है। पीड़ितों के परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। करीब 40 अन्य लोग घायल हुए हैं।

उन्‍होंने कहा क‍ि ओडेसा क्षेत्र में दुश्मन ने मोल्दोवा की सीमा पर स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर ड्रोन हमला किया, जबकि चेर्निहीव क्षेत्र में गैस से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया।

राष्‍ट्रपत‍ि जेलेंस्‍की ने कहा, ''मैं उन सभी बचावकर्मियों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और बिजली-पानी जैसी सेवाएं बहाल करने वाले कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहले ही पल से लोगों की मदद की।''

उन्‍होंने कहा क‍ि दुर्भाग्य से, जब मॉस्को बैलिस्टिक मिसाइलों और सैन्य तनाव बढ़ाने में निवेश कर रहा है, तब ऐसे हमलों पर दुनिया की प्रतिक्रिया हमेशा उतनी मजबूत नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जब तक यूक्रेन के पास पर्याप्त एंटी-बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक रूस शांति को गंभीरता से नहीं लेगा।

जेलेंस्‍की ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमें यह सुरक्षा मिले, और 'फ्रेया' कार्यक्रम पर हर दिन काम जारी है। लेकिन फिलहाल पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का कोई विकल्प नहीं है, और उनकी हमें हर दिन जरूरत पड़ती है। हर अतिरिक्त मिसाइल हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करती है। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जो इस बात को समझते हैं और यूक्रेन की मदद के लिए रास्ते तलाश रहे हैं तथा मदद उपलब्ध करा रहे हैं।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम