नई द‍िल्‍ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्‍क‍ियन ने तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान पेजेश्‍क‍ियन ने पाकिस्तान की ओर से ईरान के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता की सराहना की।

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) की र‍िपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्‍क‍ियन ने मंगलवार शाम तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात के दौरान दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर जोर दिया।

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान के नेतृत्व की ओर से एकजुटता बढ़ाने और ईरान के साथ रिश्तों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता तेहरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान है।

आईआरएनए के अनुसार, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास जो क्षमताएं और संसाधन मौजूद हैं, उनका बेहतर उपयोग करके आपसी सहयोग को और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान साझा हितों वाले हर क्षेत्र में संबंधों का विस्तार करने के लिए तैयार है।

राष्ट्रपति पेजेश्‍क‍ियन ने व्यापक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ईरान-पाकिस्तान संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अधिक संवाद और उपलब्ध अवसरों का बेहतर इस्तेमाल करने की आवश्यकता बताई।

आईआरएनए के अनुसार, पेजेश्‍क‍ियन ने कहा क‍ि दोनों देशों के बीच और अधिक घनिष्ठ संबंध न केवल ईरान और पाकिस्तान के साझा हितों को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को भी मजबूत करने में मदद करेंगे।

वहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने राष्ट्रपति पेजेश्‍क‍ियन से मुलाकात पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी तेहरान यात्रा का उद्देश्य हाल ही में ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुए समझौतों और सहमतियों पर आगे काम करना है।

पाकिस्तानी मंत्री ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे करीबी रिश्तों की फिर पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता।

आईआरएनए के अनुसार, नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद, तेहरान के साथ संबंधों के व्यापक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने मौजूदा समझौतों और सहमतियों को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आपसी प्रतिबद्धताओं को तेजी से लागू करने के प्रयासों का हिस्सा है।

--आईएएनएस

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