रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से भारतीय एनडीसी प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा शुरू

बुखारेस्ट, 9 जून (आईएएनएस)। भारतीय नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को रोमानिया के अपने अध्ययन दौरे की शुरुआत करते हुए कैरोल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पहुंचा।

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भारत के दूतावास ने बुखारेस्ट में सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “मेजर जनरल एचएस बजाज, वीएसएम के नेतृत्व में 15 सदस्यीय एनडीसी प्रतिनिधिमंडल ने रोमानिया के अपने अध्ययन दौरे की शुरुआत कैरोल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण बैठकों के साथ की।”

दूतावास ने कहा, “रणनीतिक योजना, भू-राजनीति और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा ने भारत-रोमानिया रक्षा सहयोग की बढ़ती गहराई को दिखाया।”

पिछले महीने, भारत और रोमानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेसीडीसी) की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इसमें दोनों देशों ने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया, जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “भारत और रोमानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेसीडीसी) की दूसरी बैठक 26 मई 2026 को नई दिल्ली में हुई। दोनों पक्षों ने चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और साइबर रक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योग सहयोग जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया।”

इस बैठक की सह-अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय सहयोग (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) के संयुक्त सचिव डॉ. अमित तेलंग और रोमानिया के रक्षा नीति, योजना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर लिवियू-मिहाइल इयानकु ने की।

रोमानिया के प्रतिनिधिमंडल प्रमुख ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी दी।

मई में रोमानिया की विदेश मंत्री ओआना तोइउ ने साइप्रस में यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक (जिम्निच) के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी।

भारत के दूतावास ने 'एक्‍स' पर लिखा, “जिम्निच के दौरान ईएएम एस. जयशंकर ने रोमानिया की विदेश मंत्री ओआना तोइउ से मुलाकात की। 2025 में भारत-रोमानिया द्विपक्षीय व्यापार 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 20 प्रतिशत ज्यादा है। रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग में सहयोग पर चर्चा हुई और इस साल आगे उच्च स्तरीय दौरों की उम्मीद है।”

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी