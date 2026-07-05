राम मंदिर चंदा विवाद: ट्रस्ट की बैठक से पहले साधु-संत बोले, जांच के बाद कार्रवाई होगी

अयोध्या, 5 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर चंदा विवाद के बीच सोमवार को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले, राम मंदिर से जुड़े संतों ने रविवार को कहा कि मंदिर के लिए मिले दान से जुड़े आरोपों की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जांच रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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ट्रस्ट की बैठक सोमवार (6 जुलाई) को अयोध्या में मणि रामदास छावनी (छोटी छावनी) में दोपहर 3 बजे होनी है। इस बैठक में दान से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की शुरुआती रिपोर्ट और विवाद के बाद ट्रस्ट के सीनियर पदाधिकारियों के इस्तीफों पर चर्चा की जाएगी।

इस मुद्दे पर बात करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि महाराज ने कहा कि जांच में कुछ बातें सामने आई हैं और बैठक के बाद और जानकारी मिलेगी।

उन्होंने कहा, "हां, जांच में कुछ बातें सामने आई हैं। इस मामले पर संतों की बैठक में क्या कहा जाता है, यह बाद में साफ होगा... लोगों का भरोसा वापस आएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कमेटी तय करेगी कि क्या करना है, जिसमें यह भी शामिल है कि कौन बना रहेगा और किसे हटाया जाएगा।

राम मंदिर प्रोजेक्ट के बड़े महत्व पर उन्होंने कहा, "हम बैठक के बाद और टिप्पणी करेंगे। अभी के लिए, मैं बस इतना कह सकता हूं कि भगवान राम के नाम पर किए गए काम से ऐसी जागरूकता आई है जिससे सभी को फायदा हुआ है, जिसमें दुकानदार, कैब ड्राइवर और होटल मालिक शामिल हैं। उनकी आजीविका अच्छी चल रही है। धीरे-धीरे बाकी काम भी पूरे हो जाएंगे। हम बैठक के बाद और बात करेंगे।"

इस बीच, महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने पुष्टि की कि सोमवार की बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

उन्होंने कहा, "बैठक 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे छोटी छावनी में होगी। सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। चल रही जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी फैसला लिया जाएगा, वह सही होगा। इससे भगवान श्री राम में लोगों का भरोसा और मजबूत होगा"

सूत्रों के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। एसआईटी का गठन राम मंदिर के लिए दिए गए दान में कथित हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए किया गया था।

पांच-बिंदुओं वाले एजेंडे में सबसे पहला मुद्दा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

मंदिर के दान के प्रबंधन को लेकर आरोप सामने आने के बाद से ये दोनों, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव के साथ, विवाद के केंद्र में रहे हैं।

ट्रस्ट से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह राम मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन की देखरेख के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति पर विचार-विमर्श करेगा।

इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि इसमें एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट की समीक्षा करने और विवाद से जुड़े अहम प्रशासनिक और संगठनात्मक मुद्दों पर ट्रस्ट की आगे की कार्रवाई तय करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम