प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के पीएम फिको ने ब्रातिस्लावा में की द्विपक्षीय वार्ता

ब्रातिस्लावा, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सोमवार को ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तृत चर्चा की।

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इससे पहले, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रातिस्लावा में भी औपचारिक स्वागत हुआ। पीएम मोदी स्लोवाकिया के दो दिवसीय दौरे के लिए रविवार को ब्रातिस्लावा पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने रविवार के कार्यक्रम की एक अद्भुत और सुखद झलक भी साझा की। ये कार्यक्रम 'महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट' का अंश था।

44 सेकंड की वीडियो क्लिप में प्रोजेक्ट के सदस्य 'शंभू-शंभू' का जाप करते और विभिन्न वाद्य यंत्रों से समा बांधते देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ ताली बजाकर उत्साहवर्धन करते दिख रहे हैं। जैसे ही प्रस्तुति संपन्न होती है, पीएम मोदी "ओम शांति" कहकर कलाकारों का अभिवादन करते हैं।

सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने स्लोवाकिया में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने वाले इस प्रोजेक्ट की सराहना की और कहा, "यह पहल भारत और स्लोवाकिया के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करती है।"

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने ब्रातिस्लावा में इस समूह का प्रस्तुतीकरण देखा और उनकी कला से प्रभावित हुए। यह देखकर प्रसन्नता हुई कि टीम भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, संस्कृत मंत्रों और भारत की सांस्कृतिक विरासत से गहराई से प्रेरित है।

पीएम मोदी ने समूह के संस्थापक मेरेक जिलिनेक और पूरी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। मेरेक ड्रमर हैं और उनके विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी गई जानकारी के अनुसार वो स्लोवाकिया के आध्यात्मिक संगीत समूह 'महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट' के संस्थापक हैं। उन्होंने भारत यात्रा से प्रेरित होकर भारतीय भजनों, मंत्रों और कीर्तन को स्लोवाकिया के दर्शकों तक पहुंचाया।

मेरेक ने भी भारतीय दूतावास की ओर से मुहैया कराए गए इस अवसर को सुखद बताते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी में इन अनमोल पलों को साझा किया। उन्होंने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनकी स्प्रिचुअल परफॉर्मेंस (आध्यात्मिक प्रस्तुति) को पसंद किया।

--आईएएनएस

केके/पीएम