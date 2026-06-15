ब्रातिस्लावा, 15 जून (आईएएनएस)। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच निवेश, तकनीकी साझेदारी और व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

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प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ मिलकर स्लोवाकिया के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में रेलवे, रक्षा, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते बिजनेस-टू-बिजनेस संबंधों की सराहना की। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत द्वारा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार में आसानी) को बढ़ावा देने और एक पारदर्शी, स्थिर और निवेशकों के अनुकूल आर्थिक माहौल बनाने के लिए किए गए बड़े सुधारों और नीतिगत पहलों पर जोर दिया।

उन्होंने स्लोवाक कंपनियों को भारत में बढ़ रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, एआई और हेल्थकेयर के क्षेत्रों में।

उद्योग जगत के नेताओं ने विकसित भारत (विकसित भारत) के लक्ष्य की दिशा में भारत की ओर से किए जा रहे सुधारों का स्वागत किया और भारत की आर्थिक प्रगति पर भरोसा जताया। उन्होंने भारत में अपने निवेश बढ़ाने, तकनीकी साझेदारी करने और भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर) स्थापित करने में रुचि दिखाई। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संपन्न होने का भी स्वागत किया और कहा कि इसके लागू होने से उनके लिए नए कारोबारी अवसर खुलेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ रेलवे, डिफेंस, ऑटोमोटिव सेक्टर, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आईटी और हेल्थकेयर समेत अलग-अलग डोमेन के स्लोवाक बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लीडर्स से मुलाकात की।

पीएम ने हाल के सालों में भारत की ओर से शुरू किए गए बड़े सुधारों और पॉलिसी पहलों पर जोर दिया, जिसमें 'शांति' एक्ट भी शामिल है और स्लोवाक कंपनियों को भारत में बढ़ते मौकों का फायदा उठाने के लिए हिम्मत दी।''

जायसवाल ने बताया क‍ि इस दौरान पीएम ने ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन समेत अलग-अलग डोमेन में इकोनॉमिक जुड़ाव को गहरा करने, इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ाने और टेक सहयोग को बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी