प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को दो दिन के दौरे पर फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। यह उनके दो देशों के दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा।

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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी का एवियन में औपचारिक तौर पर स्वागत करेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी 'नई साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से बनाना' थीम पर एक वर्किंग सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में जी7 देशों के नेता, साझेदार देश और वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक समेत खास अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे।

चर्चा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर फोकस रहने की उम्मीद है।

पीएम मोदी समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के समकक्ष कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे।

अमेरिकी अधिकारियों की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी जी7 समिट से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं। बाद में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा होस्ट किए गए गाला डिनर में शामिल होंगे।

पीएम मोदी मैक्रों के आमंत्रण पर पेरिस पहुंच रहे हैं। जी7 समिट में भारत का हिस्सा लेना वैश्विक मामलों में उसके बढ़ते असर और बड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत को दिशा देने में उसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। इस साल जी7 में भारत की 13वीं हिस्सेदारी है और पीएम मोदी लगातार सातवीं बार समिट में शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, "जी7 शिखर सम्मेलन में भारत का लगातार हिस्सा लेना, शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका और योगदान की बढ़ती पहचान दिखाता है। साथ ही, जी7, जी20 और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम पर, भारत ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं, चिंताओं और विकास की उम्मीदों को लगातार सबसे आगे रखा है।"

इसके अलावा, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी 17 जून को समिट के दौरान एक द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे।

अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दोनों नेताओं से प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत में हुए विकास की समीक्षा करने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक व्यापार समझौता बन सकता है।

--आईएएनएस

केके/एएस