पीओके में तनावपूर्ण हालात की ब्रिटेन में चर्चा, 50 सांसदों ने यूके की विदेश सचिव यवेट कूपर को लिखी चिट्ठी

लंदन, 9 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच ब्रिटेन के 50 सांसदों ने विदेश सचिव यवेट कूपर को चिट्ठी लिखी और पीओके में पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी हिंसा, जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ चिंता जाहिर की है।

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जिन सांसदों ने चिट्ठी में अपनी चिंता जाहिर की है, उसमें ताहिर अली, यास्मीन कुरैशी, अयूब खान, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, तान धेसी, मैरी फॉय, जॉन ट्रिकेट, नाज शाह, स्टेला क्रीसी, रोसेना एलिन-खान, रिचर्ड बर्गन, लान बायर्न, बेल रिबेरो-एडी, नादिया व्हिटोम, अप्सना बेगम, जॉन मैकडॉनेल, एंडी मैकडोनाल्ड, अब्तिसाम मोहम्मद, ग्राहम मॉरिस, ब्रायन लीशमैन, स्टीव विदरडेन, एना डिक्सन, इयान लैवरी, क्लाइव लुईस, जेरेमी कॉर्बिन, डेबी अब्राहम्स, इकबाल मोहम्मद, नील डंकन-जॉर्डन, पॉल वॉ, जराह सुल्ताना, किम जॉनसन, डायने एबॉट, रेबेका लॉन्ग-बेली, गिल फर्निस, मोहम्मद यासीन, ब्रेंडन ओ'हारा, लोरेन बीवर्स, केट ओसबोर्न, डेविड विलियम्स, गैरेथ स्नेल, विल फोर्स्टर, क्रिस लॉ, लियाम बर्न, जैकब कोलियर, क्रिस हिंचलिफ, कैट एक्लेस, लॉर्ड प्रेम सिक्का, लॉर्ड शफ्फाक मोहम्मद, बैरोनेस शमी चक्रवर्ती, लॉर्ड जॉन हेंडी, लॉर्ड ब्रायन डेविस और बैरोनेस क्रिस्टीन ब्लोअर के नाम शामिल हैं।

सांसदों ने चिट्ठी में लिखा, "हम पीओके से हाल ही में आई उन रिपोर्टों पर अपनी गहरी चिंता जाहिर करने के लिए लिख रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि बड़े लॉकडाउन के तहत कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया है, साथ ही तनाव बढ़ रहा है और पाबंदियों की वजह से इस इलाके के लोगों की बाहरी दुनिया से बातचीत करने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। सांसदों के तौर पर, यूनाइटेड किंगडम के कई लोगों ने हमसे संपर्क किया है, जिन्होंने बताया है कि वे इस इलाके में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इससे ब्रिटिश कश्मीरियों में काफी चिंता और परेशानी हुई है, जिनमें से कई अपने परिवारों की भलाई और सुरक्षा को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं।"

उन्होंने आगे लिखा कि हम ब्रिटिश नागरिकों की गिरफ्तारी, कम्युनिकेशन पर रोक और अधिकारियों और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत टूटने की खबरों से भी चिंतित हैं। हालांकि, हम मानते हैं कि तेजी से बदलते हालात की रिपोर्ट अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन संवेदनशील और राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में कम्युनिकेशन पर कोई भी रोक अनिश्चितता बढ़ाने, भरोसा कम करने और तनाव बढ़ाने का खतरा पैदा करती है। हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि कम्युनिकेशन सर्विस में रुकावट आई है और कई पुराने नागरिक, गवर्नेंस और बुनियादी मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं पर विवादों के बाद बातचीत रुक गई है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम