पीओके में प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू, शहबाज सरकार की हिंसक कार्रवाई में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई; कई घायल

इस्लामाबाद, 28 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के लॉन्ग मार्च के दौरान कम से कम 20 लोग मारे गए और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना इस इलाके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी अधिकारियों की बढ़ती कार्रवाई के बीच हुई।

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मरने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डिटेल्स शेयर करते हुए जेएएसी ने कहा, “लॉन्ग मार्च का कारवां रावलकोट शहर पहुंच गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 19 मरने वालों की पहचान कन्फर्म हो गई है, जबकि एक व्यक्ति के पास पहचान के कागजात नहीं थे और उसके सिर में गोली लगी थी; उसकी बॉडी पलांद्री हॉस्पिटल में है। इस तरह, कुल मौतों की संख्या कम से कम 20 हो गई है। इसके अलावा, बाकी डिटेल्स बाद में आएंगे।”

इसमें आगे कहा गया, “प्रदर्शनकारी रावलकोट शहर के चांदनी चौक पर मौजूद हैं। दिन निकलते ही, शहीद चौक पर एक सभा होगी, जहां आगे की कार्रवाई की घोषणा की जाएगी।”

यह मार्च तब किया गया जब जेएएसी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच बातचीत का कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जिसे दोनों पक्ष एक-दूसरे से स्वीकार करें। ऐसे में प्रदर्शन करने के लिए लोगों को फिर से बुलाया गया।

इसकी शुरुआत रविवार को मीरपुर डिवीजन से हुई, जिसके बाद सोमवार को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने से पहले कारवां रावलकोट धरने पर इकट्ठा हुए। इस बीच, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पीओके में बढ़ते मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर दिलाया।

रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए समूह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने सोमवार शाम को रावलकोट में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हिंसक कार्रवाई की। आम लोगों पर घातक हथियारों, भारी गोलाबारी, आंसू गैस और दूसरे तरह के बल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए।

रिपोर्ट की गई हिंसा पर चिंता जताते हुए इसने कहा, “गोलाबारी और घातक हथियारों का इस्तेमाल जारी है, जिससे आम लोगों की जान जाने का डर और बढ़ गया है।”

समूह ने संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और लोकतांत्रिक सरकार से अपील की कि वे पाकिस्तानी सेना द्वारा शांति से रह रहे आम लोगों के खिलाफ घातक हथियारों, शेलिंग और बहुत ज्यादा बल के इस्तेमाल को तुरंत रोकने की मांग करते हुए तुरंत कार्रवाई करें।

पीओके में चल रहे ये प्रदर्शन इस इलाके में इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे कंट्रोल के लिए सीधी चुनौती बनकर उभरे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बार-बार बेरहमी से कार्रवाई की है, जिसमें कई आम लोग मारे गए और घायल हुए हैं, जबकि यह इलाका अभी भी सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के तहत है।

पिछले महीने, भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की थी कि वह पीओके में प्रदर्शनकारियों पर चल रही कार्रवाई के दौरान अपनी गलतियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और फेक न्यूज और वीडियो का एक पैटर्न बना रहा है।

हर हफ्ते मीडिया से बात करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों के लिए जिम्मेदार ठहराएगी।

पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने जवाब दिया, "पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और गलत कामों के लिए जवाबदेह ठहराएगी।"

--आईएएनएस

केके/एएस