पीओके में बढ़ती अशांति के बीच पाकिस्तानी कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

इस्लामाबाद, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पीओके में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।

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शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने कहा, “पिछले 4 दिनों में सेना ने क्रूर आतंकवाद के जरिए हमारे 50 से ज्यादा लोगों को मार डाला और सैकड़ों घायल हुए हैं।”

एक अलग पोस्ट में जेएएसी ने कहा कि पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग सड़कों पर रहे और अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए वादों को लागू करने की मांग की।

इस बीच अमेरिका की मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन (एचआरएफ) ने शनिवार को पीओके में बिना हथियार वाले शांति से प्रदर्शन करने वालों पर पाकिस्तानी सेना के कथित बल प्रयोग की कड़ी निंदा की।

संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से हिंसक कार्रवाई खत्म करने, मोबाइल कम्युनिकेशन बहाल करने और बल के सभी गैर-कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।

एचआरएफ ने एक स्थानीय सिविल सोसाइटी समूह का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पीओके में प्रदर्शनों के दौरान हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं।

इसमें कहा गया, “प्रोटेस्ट ऑर्गनाइजर ने दावा किया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने सबूत छिपाने की कोशिश में अस्पतालों से लाशें हटा दीं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।”

मानवाधिकार संस्था ने आगे कहा कि “इस कार्रवाई के साथ इंटरनेट ब्लैकआउट और मीडिया एक्सेस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग लगभग नामुमकिन हो गई है।”

पीओके के लोगों और बोलने की आजादी और शांति से इकट्ठा होने के अपने अधिकारों का शांति से इस्तेमाल करने वालों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एचआरएफ ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को रिपोर्ट की गई हत्याओं की तुरंत जांच करनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और कब्जे वाले इलाके में हिरासत में लिए गए सभी लोगों के लिए सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

इसके अलावा, यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में कई बैठकें कीं, ताकि यूएन अधिकारियों को पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई क्रूरता के बारे में जानकारी दी जा सके।

इन बैठकों के दौरान डेलीगेशन ने पीओके में बिगड़ते मानवाधिकार के हालात पर गहरी चिंता जताई। इसने संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, सरकारों, मानवाधिकार संगठन और लोकतांत्रिक संस्थाओं से अपील की कि वे इस इलाके में और जान का नुकसान रोकने और बुनियादी मानवाधिकार की रक्षा के लिए तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करें।

डेलीगेशन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने और पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादा, सीधे या जानलेवा बल का इस्तेमाल तुरंत बंद करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों की जान की सुरक्षा को बाकी सभी बातों से ऊपर रखने की अपील की।

इसमें अधिकारियों से अपील की गई कि अशांति के दौरान मारे गए सभी नागरिकों के शव बिना किसी शर्त के उनके परिवारों को सौंप दिए जाएं, उन सभी लोगों का पता बताया जाए जिन्हें जबरन गायब कर दिया गया है या बिना बताए हिरासत में लिया गया है और पाकिस्तानी सेना द्वारा गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए।

--आईएएनएस

केके/वीसी