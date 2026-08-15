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अन्तरराष्ट्रीय

पाकिस्तान का 'कठोर शासन' उग्रवाद और राजनीतिक उथल-पुथल को बढ़ावा दे रहा है: रिपोर्ट

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पाकिस्तान

इस्लामाबाद, 15 अगस्त (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के 'कठोर शासन' के रवैये ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक विभाजन को गहरा किया है और अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। वहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की आंतरिक उथल-पुथल की गहराई को उजागर करते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय सद्भावना से भी कम नहीं किया जा सकता।

विदेशों में संभावित शांति मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता अंततः घरेलू स्तर पर शांति और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025-26 में आर्थिक विकास दर मात्र 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 7 अरब अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज दिया गया है, और सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 68.5 प्रतिशत है। ऐसे में देश को तत्काल ऐसे वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो आंतरिक संघर्षों का समाधान करने और दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम हो।

रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय इकाइयां, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, साथ ही अवैध रूप से कब्जे वाले पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके), राजनीतिक अशांति, हिंसक झड़पों और नागरिकों के बीच बढ़ते अलगाव से जूझ रही हैं। यद्यपि विरोध प्रदर्शनों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे हैं संघीय सरकार द्वारा अत्यधिक केंद्रीकरण, गहरी आर्थिक असमानता और राजनीतिक हाशिए पर धकेलना। इन सभी मामलों में, नागरिक सरकार ने इन संघर्षों को राजनीतिक रूप से हल करने की अपनी जिम्मेदारी का त्याग कर दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सशस्त्र बल ऐसे संघर्षों को राजद्रोह या मात्र कानून-व्यवस्था के मुद्दे के रूप में चित्रित करते हैं, जबकि विरोध प्रदर्शनों की राजनीतिक वैधता को नकारते हुए प्रदर्शनकारियों पर बाहरी शक्तियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अत्यधिक “सुरक्षा-केंद्रित” प्रतिक्रिया न केवल लोकतांत्रिक माध्यमों से शिकायतों के समाधान की संभावनाओं को कमजोर करती है, बल्कि अविश्वास, अलगाव और टकराव के एक चक्र को भी बढ़ावा देती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2023 में हुए विद्रोही हमलों का 93 प्रतिशत हिस्सा था, जो 2024 और 2025 में बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया।

--आईएएनएस

एमएस/